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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı

Gümüş, haftanın ilk işlem gününde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında barış anlaşmasının teyit edilmesiyle güç kazandı. Petrol fiyatlarının üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırırken, gümüş yüzde 4 yükselerek 71 dolara yaklaştı. Piyasaların odağında Fed'in faiz kararı yer alırken, teknik görünümde kritik seviyeler izleniyor.

Damla Kaya
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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 1

Gümüş fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Asya seansında yüzde 4 artarak 70,80 dolar seviyesine yaklaştı.

Değerli metaldeki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında barış anlaşmasının teyit edilmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkili oldu.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 2

Gümüşte teknik görünüm

XAG/USD, haberin yazıldığı sırada 70,54 dolar civarında işlem görmeyi sürdürüyor.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 3

Ancak fiyatın 71,70 dolar seviyesindeki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalması, kısa vadede aşağı yönlü eğilimin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 4

Bu görünüm, genel düzeltme süreci devam ederken yükselişlerin kırılgan kalabileceğini gösteriyor.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 5

Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 40 seviyesinin altından yeniden 40-60 bandına dönmesi ise toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak teknik görünümün daha güçlü hale gelmesi için RSI'ın 60 seviyesinin üzerine çıkması gerektiği belirtiliyor.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 6

71,70 dolar seviyesi kritik direnç

Yukarı yönlü hareketlerde 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 71,70 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak izleniyor.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 7

Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapılması, gümüşte dengelenmenin ilk işareti olarak değerlendirilebilir. Böyle bir senaryoda 25 Mayıs zirvesi olan 78,83 dolar ve ardından psikolojik 80 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 8

Aşağı yönlü senaryoda ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın aşılamaması, satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olabilir. Bu durumda 23 Mart'ta görülen 61,01 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 9

Petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesinde

Küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'si için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, piyasalarda enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 10

Son aylarda Orta Doğu kaynaklı gerilimler petrol fiyatlarını yukarı taşımış, bu durum küresel enflasyon endişelerini artırmıştı.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 11

Artan enflasyon baskısı, yatırımcıların merkez bankalarından daha güvercin adımlar beklemesini zorlaştırırken, gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklara yönelik talebi sınırlamıştı.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 12

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve barış anlaşmasına ilişkin açıklamalar sonrası WTI petrol yüzde 4,8 düşerek 78,85 dolar seviyesine geriledi. Böylece petrol fiyatı üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 13

Trump'tan Hürmüz açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin kararını duyurdu. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde tamamen açılmasına ve aynı zamanda ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 14

The Times of Israel'in haberine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi de ABD-İsrail savaşı ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 15

Piyasaların odağında Fed kararı var

Yatırımcılar, bundan sonraki süreçte ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklanacak.

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Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı - Resim: 16

Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Karar metni ve Fed yetkililerinden gelecek yönlendirmeler, değerli metallerin kısa vadeli fiyatlamasında belirleyici olabilir.

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