Gümüşte yeni ralli sinyali! Fiyatlar yüzde 4 sıçradı
Gümüş, haftanın ilk işlem gününde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında barış anlaşmasının teyit edilmesiyle güç kazandı. Petrol fiyatlarının üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırırken, gümüş yüzde 4 yükselerek 71 dolara yaklaştı. Piyasaların odağında Fed'in faiz kararı yer alırken, teknik görünümde kritik seviyeler izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Asya seansında yüzde 4 artarak 70,80 dolar seviyesine yaklaştı.
Değerli metaldeki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD ile İran arasında barış anlaşmasının teyit edilmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkili oldu.
Gümüşte teknik görünüm
XAG/USD, haberin yazıldığı sırada 70,54 dolar civarında işlem görmeyi sürdürüyor.
Ancak fiyatın 71,70 dolar seviyesindeki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalması, kısa vadede aşağı yönlü eğilimin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.
Bu görünüm, genel düzeltme süreci devam ederken yükselişlerin kırılgan kalabileceğini gösteriyor.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 40 seviyesinin altından yeniden 40-60 bandına dönmesi ise toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak teknik görünümün daha güçlü hale gelmesi için RSI'ın 60 seviyesinin üzerine çıkması gerektiği belirtiliyor.
71,70 dolar seviyesi kritik direnç
Yukarı yönlü hareketlerde 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 71,70 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak izleniyor.
Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapılması, gümüşte dengelenmenin ilk işareti olarak değerlendirilebilir. Böyle bir senaryoda 25 Mayıs zirvesi olan 78,83 dolar ve ardından psikolojik 80 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
Aşağı yönlü senaryoda ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın aşılamaması, satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olabilir. Bu durumda 23 Mart'ta görülen 61,01 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.
Petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesinde
Küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'si için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, piyasalarda enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
Son aylarda Orta Doğu kaynaklı gerilimler petrol fiyatlarını yukarı taşımış, bu durum küresel enflasyon endişelerini artırmıştı.
Artan enflasyon baskısı, yatırımcıların merkez bankalarından daha güvercin adımlar beklemesini zorlaştırırken, gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklara yönelik talebi sınırlamıştı.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve barış anlaşmasına ilişkin açıklamalar sonrası WTI petrol yüzde 4,8 düşerek 78,85 dolar seviyesine geriledi. Böylece petrol fiyatı üç ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.
Trump'tan Hürmüz açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin kararını duyurdu. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde tamamen açılmasına ve aynı zamanda ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki veriyorum" ifadelerini kullandı.
The Times of Israel'in haberine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi de ABD-İsrail savaşı ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı.
Piyasaların odağında Fed kararı var
Yatırımcılar, bundan sonraki süreçte ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklanacak.
Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Karar metni ve Fed yetkililerinden gelecek yönlendirmeler, değerli metallerin kısa vadeli fiyatlamasında belirleyici olabilir.