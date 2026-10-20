Gümüşte yeni yükselişin kapısı aralanır mı? Gözler arz açığında
Gümüş piyasasında üst üste altıncı kez yıllık arz açığı beklenirken, fiyatlardaki toparlanma henüz güçlü alımlarla desteklenmiyor. Üretimin talebe yetişememesi uzun vadeli görünümü desteklese de kısa vadede dirençler ve yeni satış riski öne çıkıyor. Faiz beklentileri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin de izlendiği piyasada, kritik desteğin kırılması fiyatı 54 dolara çekebilir. İşte yönü belirleyebilecek seviyeler…Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD'nin faiz politikasına ilişkin beklentiler gümüş piyasasında izlenirken, fiyatlarda toparlanma çabası sürüyor.
Beş saatlik grafiğe dayanan teknik değerlendirmede, 57,69 dolardan işlem gören gümüşte yükselişin henüz güçlü bir alıcı desteği bulamadığı görülüyor.
Kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirsizlik devam ederken, üretimin talebe yetişememesi uzun vadede fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Gümüşte altıncı yıl üst üste arz açığı bekleniyor
The Silver Institute, 2026'da yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşmasını bekliyor. Böylece piyasada üst üste altıncı yıl talebin arzı aşacağı öngörülüyor. Toplam talebin yaklaşık 1,11 milyar ons, arzın ise 1,05-1,07 milyar ons düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Elektronik, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısında kullanılan gümüşe yönelik sanayi talebi önemini koruyor. Buna karşılık güneş paneli üretiminde tasarruf sağlayan uygulamalar, panel başına kullanılan gümüş miktarını azaltıyor.
Maden üretimindeki artışın sınırlı kalması fiyatlara uzun vadeli destek sağlarken, doların seyri, faiz oranları ve yatırımcıların alım satımları da piyasayı etkiliyor.
Yükselişin önünde 58,60 dolar engeli
Teknik görünümde 58,60-59,24 dolar aralığı, yükselişin zorlanabileceği önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Birden fazla göstergenin bu aralıkta yoğunlaşması, fiyatın burayı aşabilmesi için güçlü alımlar gerektiğini gösteriyor.
Kısa vadeli göstergelerdeki iyileşme, düşüş eğiliminin sona erdiğini henüz doğrulamıyor. Dolayısıyla 58,60 doların üzerine çıkılsa bile fiyatın yeniden gerileme riski bulunuyor.
55,56 doların altında satışlar hızlanabilir
Aşağı yönde ise 55,56 dolar seviyesi izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi, özellikle işlem hacminin de artması halinde, 54 dolara doğru yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.
58,88 doların üzerine çıkılması satıcıların etkisinin zayıfladığına işaret edebilir. Toparlanmanın daha güçlü bir görünüm kazanması içinse 59,30 doların üzerinde yoğun alım görülmesi ve diğer teknik göstergelerin de yükselişi desteklemesi gerekiyor.