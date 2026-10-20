Gümüşte yeni yükselişin kapısı aralanır mı? Gözler arz açığında

Gümüşte altıncı yıl üst üste arz açığı bekleniyor

The Silver Institute, 2026'da yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşmasını bekliyor. Böylece piyasada üst üste altıncı yıl talebin arzı aşacağı öngörülüyor. Toplam talebin yaklaşık 1,11 milyar ons, arzın ise 1,05-1,07 milyar ons düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.