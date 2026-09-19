Gümüşte yükseliş hızlandı: Ons 66 doları aştı, bir yıllık getiri yüzde 58’i geçti
Gümüş fiyatı 19 Eylül 2026 itibarıyla ons başına 66,13 dolara yükseldi. Kitco verilerine göre gümüş son işlem gününde yüzde 1,60 değer kazanırken, gün içinde 67,46 dolara kadar çıktı. Gümüşün son bir yıllık yükselişi ise yüzde 58,44’e ulaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel değerli metal piyasasında gümüş yeniden yükseliş gösterdi. Kitco’nun 19 Eylül 2026 tarihli verilerine göre spot gümüşün alış fiyatı 66,13 dolar, satış fiyatı ise 66,38 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gümüş, son işlem gününde ons başına 1,04 dolar yükselerek yüzde 1,60 değer kazandı. Gün içindeki en düşük seviye 65,13 dolar, en yüksek seviye ise 67,46 dolar olarak kaydedildi.
Kitco verilerine göre gümüşün ons fiyatındaki yükseliş farklı ağırlık birimlerine de yansıdı.
Gümüşün gram fiyatı 2,13 dolar, 10 gramının değeri 21,26 dolar, kilogram fiyatı ise 2 bin 126,03 dolar seviyesinde bulunuyor.
Kilogram fiyatında günlük artış 33,08 dolar olurken, gün içindeki fiyat aralığı 2 bin 93,88 dolar ile 2 bin 168,89 dolar arasında gerçekleşti.
Gümüş fiyatındaki daha uzun vadeli değişim de dikkat çekiyor. Kitco’nun tarihsel performans verilerine göre gümüş son 3 günde yüzde 4,05, son 7 günde ise yüzde 2,73 değer kazandı.
Son 60 günlük yükseliş yüzde 17,48 olurken, gümüşün son bir yıllık getirisi yüzde 58,44 olarak hesaplandı.
Daha uzun vadede ise artış çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Gümüş son 5 yılda yüzde 195,74, son 10 yılda yüzde 244,32 değer kazandı.
Kitco’ya göre gümüş fiyatındaki günlük hareketlerde reel faiz oranları, ABD doları ve yatırımcıların değerli metallere olan talebi önemli rol oynuyor.
Gümüş piyasasının altın piyasasına kıyasla daha küçük olması nedeniyle aynı büyüklükteki yatırım akımları gümüş fiyatında daha yüksek oranlı hareketlere yol açabiliyor. Bu nedenle gümüş, hem yükselişlerde hem de düşüşlerde altından daha sert hareket edebiliyor.
Gümüşü altından ayıran önemli unsurlardan biri de sanayi talebi. Kitco’ya göre yıllık gümüş talebinin yarısından fazlası sanayi kaynaklı. Gümüş; güneş panelleri, elektronik ürünler, elektrikli araçlar ve tıbbi uygulamalarda kullanılıyor. Bu nedenle fiyatlar yalnızca para politikası ve yatırım talebinden değil, üretim döngüsü ve enerji dönüşümünden de etkileniyor.
Gümüş piyasasında arz tarafının yapısı da fiyat açısından önem taşıyor. Yeni çıkarılan gümüşün büyük bölümü bakır, kurşun, çinko ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.
Bu yapı nedeniyle yalnızca gümüş fiyatının yükselmesi üretimin aynı hızda artırılmasını sağlamıyor. Kitco, talebin arzın önüne geçtiği dönemlerde bu durumun açığı uzatabileceğine dikkat çekiyor.
Külçe, madeni para ve gümüş destekli ETF’lere yönelik yatırımcı talebi de fiyat hareketlerinde etkili oluyor. Gümüş piyasasının görece küçük olması, yatırımcı ilgisindeki değişikliklerin fiyat üzerinde daha keskin hareketlere neden olabilmesini sağlıyor.
19 Eylül 2026 itibarıyla altın-gümüş oranı 66,2 seviyesinde bulunuyor. Buna göre bir ons altının değeri yaklaşık 66,2 ons gümüşe karşılık geliyor.
Altın-gümüş oranının düşmesi gümüşün altına kıyasla güç kazandığını, oranın yükselmesi ise altının gümüşten daha güçlü performans gösterdiğini ifade ediyor.
Kitco verilerine göre gümüşün dolar bazındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 29 Ocak 2026’da görülen 121,67 dolar oldu.