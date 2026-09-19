Gümüşte yükseliş hızlandı: Ons 66 doları aştı, bir yıllık getiri yüzde 58’i geçti

Gümüşü altından ayıran önemli unsurlardan biri de sanayi talebi. Kitco’ya göre yıllık gümüş talebinin yarısından fazlası sanayi kaynaklı. Gümüş; güneş panelleri, elektronik ürünler, elektrikli araçlar ve tıbbi uygulamalarda kullanılıyor. Bu nedenle fiyatlar yalnızca para politikası ve yatırım talebinden değil, üretim döngüsü ve enerji dönüşümünden de etkileniyor.