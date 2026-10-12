Gümüşte yüzde 31'lik yükseliş senaryosu! İki dev bankadan heyecanlandıran tahmin

Gümüşte yükselişi ne tetikleyebilir?

UBS'ye göre altın fiyatlarındaki olası yükseliş ve fiziki gümüş piyasasındaki sıkılaşma, toparlanmayı destekleyebilir. Buna doların zayıflaması ve reel faizlerin gerilemesi de eklenirse gümüş için daha olumlu bir ortam oluşabilir.