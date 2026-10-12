Gümüşte yüzde 31'lik yükseliş senaryosu! İki dev bankadan heyecanlandıran tahmin
Gümüşte UBS'in yüzde 31'lik yükseliş senaryosu yeniden gündemde gelirken, Goldman Sachs ise piyasadaki 1,6 milyar dolarlık satışa işaret etti. Gümüşü baskılayan gelişmelerden birinin yükselişin yeni anahtarı olabileceği değerlendirilirken, gözler fiyatların yönünü değiştirecek gelişmelere çevrildi.
Gümüş yeniden yükselişte
Cuma günü yüzde 2,2 değer kazancıyla 60,83 dolardan kapatan gümüş yeni haftada yükselişe devam ederek 61 dolara dayandı. Gram gümüş de 97 TL'ye yaklaştı. Ancak fiyatlardaki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
UBS'den 80 dolar tahmini
İsviçreli banka UBS, gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Bu tahmin, 60,83 dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 31,5 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.
Goldman Sachs neden temkinli?
Goldman Sachs ise yüksek reel faizler ve güçlü doların gümüş üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtiyor. Banka, yatırımcıların satış eğiliminin henüz sona ermediğine dikkat çekiyor.
Bir haftada 1,6 milyar dolarlık satış
Goldman Sachs'a göre 22-29 Eylül arasında gümüş piyasasında 1,6 milyar dolarlık spekülatif net satış gerçekleşti. Bunun yarısı yükseliş pozisyonlarının kapatılmasından, diğer yarısı yeni düşüş pozisyonlarından kaynaklandı.
Faizler gümüşü neden baskılıyor?
ABD'de yüksek reel faizler, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine neden oluyor. Güçlü dolar da gümüşü diğer para birimleriyle alım yapanlar için daha pahalı hale getiriyor.
Yapay zekâ ve güneş enerjisi detayı
Gümüşün kullanıldığı veri merkezleri ve güneş enerjisi sektörlerinde olumlu işaretler var. Goldman Sachs'ın izlediği ilgili hisse sepetleri, 29 Eylül-7 Ekim arasında sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 2,4 yükseldi. Ancak bu veriler doğrudan gümüş talebindeki artışı göstermiyor.
Doların yönü değişebilir
Goldman Sachs, doların son dönemdeki yükselişinin duraksayabileceğini değerlendiriyor. Doların zayıflaması, gümüş üzerindeki baskıyı hafifletebilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor.
Gümüşte yükselişi ne tetikleyebilir?
UBS'ye göre altın fiyatlarındaki olası yükseliş ve fiziki gümüş piyasasındaki sıkılaşma, toparlanmayı destekleyebilir. Buna doların zayıflaması ve reel faizlerin gerilemesi de eklenirse gümüş için daha olumlu bir ortam oluşabilir.
Gözler 80 dolar hedefinde
UBS'nin 80 dolarlık tahmininin gerçekleşmesi için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi gerekiyor. Goldman Sachs ise satış baskısının tamamen ortadan kalktığına dair henüz net bir işaret bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle gümüşte yükseliş potansiyelinin yanında kısa vadeli riskler de önemini koruyor.