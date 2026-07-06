Gümüşün kaderini değiştirecek hafta geldi! Hareketlilik başladı, kritik eşik yaklaşıyor
Yılın ilk aylarında peş peşe rekor seviyeleri test eden gümüş fiyatları, sert fren yaptı. Jeopolitik riskler, küresel belirsizlik ve artan enflasyona rağmen değerli metalde çekilme devam ederken gümüş piyasasında dengeler değişmeye başladı. Fed'in faiz politikası, doların seyri ve sanayi talebi fiyatlamalarda belirleyici olurken, finans devleri de 2026 yılına ilişkin beklentilerini güncellemeye başladı.
Yılın ilk aylarında rekor seviyelere yükselen gümüş fiyatları son haftalarda geri çekildi. Ons gümüş 60 dolar seviyelerine inerken, uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün arkasında güçlü dolar, yüksek faiz beklentileri ve yatırımcıların kâr satışları bulunuyor. Buna rağmen uzun vadede gümüş için yeni rekorlar konuşuluyor.
Gümüş kan kaybetti
Gümüş fiyatları, haftaya düşüşle başlarken yatırımcılar gözünü Fed'in toplantı tutanaklarına çevirdi.
Doların güç kazanması değerli metallerde fiyatları etkilerken yüzde 0,91 değer kaybeden ons gümüş 61,82 dolardan, gram gümüş fiyatı ise 93,17 TL'den işlem görüyor.
Bu hafta piyasalar Fed'den gelecek mesajlara odaklanırken analistler, yayımlanacak belgelerin faiz politikası konusunda önemli ipuçları sunacağını düşünüyor. Özellikle Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın daha sıkı para politikasını savunan şahin yaklaşımının ne kadar destek bulduğu veya komite içinde daha güvercin görüşlerin öne çıkıp çıkmadığı dikkatle izlenecek.
Dolar-gümüş ilişkisi
ABD dolarındaki değerlenme de gümüş fiyatlarını etkiliyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek güçlü seyrini korurken gümüş ve altın küresel piyasalarda dolar üzerinden işlem gördüğü için dolardaki yükseliş diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için bu metalleri daha pahalı hale getiriyor.
Bu durum talebin azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor. Bu nedenle piyasalar, Fed mesajları kadar dolar endeksindeki hareketleri de yakından takip ediyor.
Jeopolitik riskler de yetmedi
Normal şartlarda küresel gerilimler güvenli liman talebini artırarak değerli metalleri destekliyordu. Ancak son dönemde Orta Doğu'da artan jeopolitik risklere rağmen güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, gümüş üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.
Endüstriyel talep yakından izleniyor
Güneş panelleri, elektronik ürünler ve elektrikli araç üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüş için küresel üretim ve sanayi verileri de büyük önem taşıyor. Ekonomik büyümede yaşanabilecek yavaşlama kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, temiz enerji yatırımlarının uzun vadede talebi desteklemesi bekleniyor.
Kâr satışları fiyatları hızlandırdı
Analistlere göre son aylarda yaşanan güçlü yükselişin ardından birçok yatırımcı kâr satışına yöneldi. Vadeli işlem piyasalarında artan satışlar da gümüş fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.
Uzmanlar, bu geri çekilmenin tek başına uzun vadeli görünümün bozulduğu anlamına gelmediğini belirtiyor
Bundan sonra ne olacak?
Faizlerin uzun süre yüksek kalması halinde gümüş fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği buna karşılık, Fed'in faiz indirimine yaklaşması ve doların güç kaybetmesi halinde gümüşün yeniden yükseliş eğilimine gireceği değerlendiriliyor.
The Gold Bullion Company Genel Müdürü Rick Kanda, son dönemdeki zayıflığın temel nedeninin gümüş piyasasından çok finansal koşullar olduğunu belirtiyor.
Gümüşte beklentiler
Öte yandan finans devleri 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor.
J.P. Morgan Global gümüşün ons fiyatının bu yıl ortalama 81 dolar seviyesinde dengeleneceğini öngörürken, Bank of America (BofA) yayınladığı son raporunda, altın rallisinin desteğiyle ons gümüşün kısa vadede 100 dolar sınırına kadar tırmanabileceğini belirtti.
HSBC Global ise tedarik zincirindeki sıkılaşmayı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama gümüş tahminini 75 dolara yükseltti.