GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI: En yüksek faizi hangi banka veriyor, 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 50’de sabit tutmuştu. Para Politikası Kurulu perşembe günkü faiz kararının ardından yayınladığı metinde, "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını" vurguladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından vatandaşlar bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.



Hangi banka ne kadar faiz veriyor, Hangi banka en yüksek kâr payını veriyor, 250 bin TL'ye en fazla ne kadar faiz alırım gibi soruların cevapları haberimizde...