GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI: En yüksek faizi hangi banka veriyor, 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
Merkez Bankası faizi yüzde 50’de tuttu. Başta dolar/TL olmak üzere pek çok faktör üzerinden etkisi bulunan faiz kararının ardından mevduat faizleri merak konusu oldu. “Hangi banka ne kadar faiz veriyor”, “250 bin TL ile bankaya gitsem 32 günde ne kadar kazanırım” soruları ise Google başta olmak üzere arama motorlarının sık sık muhatap olduğu sorulardan. Peki en fazla faiz veren banka hangisi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 50’de sabit tutmuştu.
Para Politikası Kurulu perşembe günkü faiz kararının ardından yayınladığı metinde, "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını" vurguladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından vatandaşlar bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.
Hangi banka ne kadar faiz veriyor, Hangi banka en yüksek kâr payını veriyor, 250 bin TL'ye en fazla ne kadar faiz alırım gibi soruların cevapları haberimizde...
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 10 bin 590 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 590 TL
YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 10 bin 71 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 71 TL