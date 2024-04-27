Güncel mevduat faizi oranları: 1 milyon liranın getirisi belli oldu... Hangi banka ne kadar veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini dün yüzde 50 seviyesinde sabit tutması ardından hangi bankanın ne kadar faiz mevduat faizi verdiği merak ediliyor. Bazı bankalarda yıllık 32 aylık vadeyle yüzde 58'e kadar faiz fırsatları ortaya çıktı. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 55 faiz fırsatı sunuyor
Faiz oranı: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 1.045.808,22 TL
Net Kazanç: 45.808,22 TL
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DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 56
Vade Sonu Tutar: 1.046.513,66 TL
Net Kazanç: 46.513,66 TL
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ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 58
Vade Sonu Tutar: 1.048.306,85 TL
Net Kazanç: 48.306,85 TL
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GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 1.044.021,86 TL
Net Kazanç: 44.021,86 TL
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