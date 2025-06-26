Güncel tablo netleşti: Nakit avans ve 0 faizli kredi veren bankalar hangileri?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil hazırlıkları, düğün organizasyonları ve diğer harcamalar bireysel bütçeleri zorlamaya başladı. Bu süreçte kredi arayışına giren vatandaşlar, bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerini yakından takip ediyor. Bankalar da farklı tutar ve vadelerle hazırladıkları kampanyalarla öne çıkmaya çalışıyor. İşte 26 Haziran 2025 itibarıyla bazı bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri...
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan tatil planları, düğün hazırlıkları ve benzeri bireysel harcamalar, nakit ihtiyacını ön plana çıkardı. Bu dönemde tüketiciler, bütçelerini dengelemek için sıfır faizli kredi ve nakit avans imkânlarını araştırmaya yöneldi.
Bankalar ise farklı tutar ve vade seçenekleriyle hazırladıkları kampanyalarla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışıyor.
İşte, 26 Haziran 2025 itibarıyla bankaların güncel sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerine ilişkin son durum...
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Tutar: 75 bin TL
Banka, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans ve yine 3 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi seçeneği sunuyor.
AKBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Tutar: 60 bin TL
Akbank yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans ve 6 ay vadeli 35 bin TL’ye varan kredi fırsatı sunuyor.