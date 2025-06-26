Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan tatil planları, düğün hazırlıkları ve benzeri bireysel harcamalar, nakit ihtiyacını ön plana çıkardı. Bu dönemde tüketiciler, bütçelerini dengelemek için sıfır faizli kredi ve nakit avans imkânlarını araştırmaya yöneldi. 1 | 9

Bankalar ise farklı tutar ve vade seçenekleriyle hazırladıkları kampanyalarla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışıyor. İşte, 26 Haziran 2025 itibarıyla bankaların güncel sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerine ilişkin son durum... 2 | 9

QNB (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Tutar: 75 bin TL Banka, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans ve yine 3 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi seçeneği sunuyor. 3 | 9