Günler süren hasatta yeni dönem: Artık birkaç saatte bitiyor

İşçilik maliyeti de azalıyor

Biçerdöverin çiftçilere maliyet açısından da avantaj sağladığını ifade eden Arslan, geleneksel yöntemlerde hem işçi hem de makine için ayrı ücret ödendiğine işaret etti.

Arslan, "Bunun şu anda işçilik açısından çok elverişli olduğunu görmekteyiz. Şimdi mesela traktör arkasıyla şu anda bu sene için söylüyorum biçim yapan kişi 1.800 lira 2.000 lira arasında işçiye verecek. İşçi dönümünden aynı zamanda 700 lira da makine patoz sahibine verecek. Bir şekilde biçimi yaptıracak ama biz şu anda sadece 800 liraya biçim yapıyoruz. Yani bu bizim için çiftçilerimiz için büyük bir kolaylık" dedi.