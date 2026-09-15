Günler süren hasatta yeni dönem: Artık birkaç saatte bitiyor
Ayçiçeği hasadında geleneksel yöntemlerin yerini biçerdöver almaya başladı. Elle 3-4 günü bulan hasat birkaç saate inerken, çiftçinin işçilik maliyeti de önemli ölçüde düşüyor.
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ayçiçeği hasadında biçerdöver kullanımı çiftçilere hem zamandan hem de işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle günler süren hasat, biçerdöver sayesinde birkaç saat içerisinde tamamlanabiliyor.
Yerköy’de çiftçilik yapan Ayhan Şahin, yaklaşık 20 dekarlık alanda ayçiçeği hasadı yaptıklarını belirterek, biçerdöver kullanımının hasat süresini önemli ölçüde azalttığını söyledi.
Günler süren hasat birkaç saate indi
Şahin, elle yapılan hasat ile biçerdöver arasındaki zaman farkına dikkati çekerek, "Aşağıya yukarı 20 dekar, eğer elle biçersek 3-3,5 günde hasat ederiz. Biçerdöverle 2,5-3 saat yani taş çatlasa 3 saatte bitiririz. Ürün harman yerine serilip kurutulup tekrar biçerdöverle savurup satışa hazır hale gelecek" dedi.
Ayçiçeği hasadında yöntemler değişti
Biçerdöver işletmeciliği yapan emekli öğretmen Gültekin Arslan da ayçiçeğinin geçmişten bugüne farklı yöntemlerle hasat edildiğini anlattı.
Arslan, "Şu anda burada biçerdöverle ayçiçek biçimi yapıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu ayçiçek biçimini bilirim. ilk başlarda biz kendimiz de keserdik ve bir şekilde sopalarla döverdik. Daha sonra motor traktör tekerleğinin arkasına sürterek dövmeye başladık. Sonradan bir de traktör arkası bir patoz çıktı. Kesip onun içerisine atmayla devam ettik. Şu anda da bir kademe daha atladık. Biçerdöverle direkt biçime geçtik" ifadelerini kullandı.
İşçilik maliyeti de azalıyor
Biçerdöverin çiftçilere maliyet açısından da avantaj sağladığını ifade eden Arslan, geleneksel yöntemlerde hem işçi hem de makine için ayrı ücret ödendiğine işaret etti.
Arslan, "Bunun şu anda işçilik açısından çok elverişli olduğunu görmekteyiz. Şimdi mesela traktör arkasıyla şu anda bu sene için söylüyorum biçim yapan kişi 1.800 lira 2.000 lira arasında işçiye verecek. İşçi dönümünden aynı zamanda 700 lira da makine patoz sahibine verecek. Bir şekilde biçimi yaptıracak ama biz şu anda sadece 800 liraya biçim yapıyoruz. Yani bu bizim için çiftçilerimiz için büyük bir kolaylık" dedi.
Biçerdöver ayçiçeğine uyarlandı
Normal şartlarda buğday hasadına uygun olan biçerdöverlerin ayçiçeği tarlalarında kullanılabilmesi için makine üzerinde çeşitli uyarlamalar yapıldığını aktaran Arslan, deneme yanılma yoluyla uygun yöntemin geliştirildiğini söyledi.
Arslan, "Ama bu biçerdöverler bildiğiniz gibi buğday aparatı normalde buğday biçimine uygun. Fakat bunu ayçiçeği biçimine döndürebilmek için epey bir uğraş epey bir deneme yanılma yoluyla yapılan denemeden sonra zararsız bir şekilde inşallah biçim yapıyoruz ve bu da büyük bir kolaylık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Günde 60-70 dönüm biçilebiliyor
Biçerdöver kullanımında en büyük kazanımlardan birinin zaman olduğunu belirten Arslan, geleneksel yöntemlerle birkaç güne yayılan işlemlerin artık çok daha kısa sürede tamamlandığını ifade etti.
Arslan, "Zaman tasarrufu tabii ki. Burası 15 dönüm olsa tahmin ediyorum 3 ya da 2,5 saat sürer. Ama el biçimiyle olduğu zaman bir günde kesilecek, bir gün kuruyacak. 2-3 günde atılacak geri patoza en az 3-4 gün. Şu anda bu biçerdöver günlük 60-70 dönümü biçebiliyor. Bu bir güzel bir şey" dedi.
Yerköy’de hasat sezonunun başlamasıyla ayçiçeği tarlalarında kullanılan biçerdöverler, geleneksel yöntemlere göre hasat süresini kısaltırken işçilik yükünün ve maliyetlerin azaltılmasına da katkı sağlıyor.