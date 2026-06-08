Günlük 5 bin liraya işçi bulamadı: Çalışmak istemiyorlar

"Toprağı 7 yıl koruyor"

Kimyasal gübrelerin etkisinin kısa süreli olduğunu belirten Oktay, hayvansal gübrenin toprak üzerinde uzun yıllar fayda sağlayabildiğini söyledi.

Oktay, "Kimyasal gübreler yazlık ve kışlık gibi sadece dönemlik etki gösterir ve uzun vadede toprağı körleştirir. Buna karşılık hayvansal gübre, kimyasal gübrelerden çok daha iyi sonuçlar verebilme gücüne sahiptir. Bir hayvan gübresinin toprakta tam 7 yıl süresi vardır. Çiftçilerimiz bizim gübrelerimizi kullanırlarsa, tarlalarını tek bir uygulamayla 7 yıl boyunca korurlar. Bir kere atıp, 7 yıl boyunca hem toprağın yapısını muhafaza ederler hem de yüksek verim alırlar. Dikkat edilmesi gereken tek nokta; yanmış gübrenin hemen serilebileceği, yaş gübrenin ise bir süre bekletilmesi gerektiğidir." dedi.