Günlük 5 bin liraya işçi bulamadı: Çalışmak istemiyorlar
Bursa'da hayvancılıkla uğraşan üretici İsmail Oktay, gübre sektöründe en büyük sorunun iş gücü eksikliği olduğunu söyledi. Oktay, bir römork gübre yükleme işi için günlük 5 bin lira teklif etmelerine rağmen çalışacak personel bulamadıklarını belirtti.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kimyasal gübre ve akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş, çiftçileri daha ekonomik ve sürdürülebilir çözümlere yöneltti. Fiyatlarında sınırlı artış görülen hayvansal organik gübreler, hem maliyet avantajı hem de toprağın uzun vadeli verimliliğine katkısı nedeniyle yeniden ilgi görüyor.
Kimyasal gübreye karşı ekonomik seçenek
Bursa'da hayvancılıkla uğraşan İsmail Oktay, kimyasal gübre fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen hayvansal gübrede benzer bir artış yaşanmadığını belirtti.
Oktay, "Kimyasal gübre fiyatları yüzde 100 artış gösterirken, hayvansal organik gübre fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Geçen yıl 6 tonluk gübreyi 2500 lira civarında satarken, bu yıl yine makul bir artışla 6 tonunu 3 bin liraya çiftçimize sunabiliyoruz. Üreticilerimiz nakliye için araçlarını temin edip geldiklerinde, araçları doldurma işini tamamen biz üstleniyoruz" dedi.
İş gücü sorunu sürüyor
Sektörde karşılaşılan en önemli problemlerden birinin iş gücü eksikliği olduğunu ifade eden Oktay, hayvansal gübrenin yoğun emek gerektiren bir ürün olduğuna dikkat çekti.
Oktay, "Gübre, üretildiği yerde bol ancak bulunmayan bölgelerde pahalı kalıyor. Bugün bir işçiye bir römork gübre sar deseniz, 5 bin lira verseniz dahi sarmak istemiyor. Maddi olarak bize çok büyük bir katkısı olmasa ve depolama şansımız bulunmasa da bu doğal zenginliğin toprağa dönmesi şart" ifadelerini kullandı.
"Toprağı 7 yıl koruyor"
Kimyasal gübrelerin etkisinin kısa süreli olduğunu belirten Oktay, hayvansal gübrenin toprak üzerinde uzun yıllar fayda sağlayabildiğini söyledi.
Oktay, "Kimyasal gübreler yazlık ve kışlık gibi sadece dönemlik etki gösterir ve uzun vadede toprağı körleştirir. Buna karşılık hayvansal gübre, kimyasal gübrelerden çok daha iyi sonuçlar verebilme gücüne sahiptir. Bir hayvan gübresinin toprakta tam 7 yıl süresi vardır. Çiftçilerimiz bizim gübrelerimizi kullanırlarsa, tarlalarını tek bir uygulamayla 7 yıl boyunca korurlar. Bir kere atıp, 7 yıl boyunca hem toprağın yapısını muhafaza ederler hem de yüksek verim alırlar. Dikkat edilmesi gereken tek nokta; yanmış gübrenin hemen serilebileceği, yaş gübrenin ise bir süre bekletilmesi gerektiğidir." dedi.
Uzmanlardan organik gübre çağrısı
Tarım uzmanları da hayvansal organik gübrelerin sürdürülebilir tarım açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Uzmanlara göre organik gübreler, toprağın organik madde dengesini desteklerken su tutma kapasitesini artırıyor ve havalanmasını kolaylaştırıyor.
İçeriğinde bulunan besin maddelerini zamana yayılarak toprağa bırakan hayvansal gübreler, bitkilerin uzun süre dengeli şekilde beslenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca yararlı mikroorganizmaların faaliyetlerini destekleyen bu yöntem, erozyon riskini azaltıyor, toprağın doğal yapısını koruyor ve tarım arazilerinin verimliliğinin gelecek yıllarda da sürmesine yardımcı oluyor.