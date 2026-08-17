Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke

Tayland'da yaşam maliyetleri uygun

Üçüncü sıradaki Tayland, yabancıların yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkelerden biri oldu. Ülkede yaşayan yabancıların yüzde 86'sı hayatından memnun olduğunu belirtti.

Tayland aynı zamanda uygun yaşam maliyetleriyle dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 85'i bu konuda ülkeyi olumlu değerlendirirken yemek, kültür ve yaşam kalitesi de yabancıların öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı.