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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke

Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlerin en memnun olduğu ülkeler belli oldu. Yaşam kalitesi, çalışma koşulları, kişisel finans, konut ve yerleşme kolaylığının değerlendirildiği 2026 araştırmasında zirvenin sahibi ne Asya'dan ne de Avrupa'dan. İşte ezberleri bozan 2026'da gurbetçiler için dünyanın en iyi ülkeleri...

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 1

Yurt dışında yaşamak isteyenlerin en çok memnun kaldığı ülkeler belli oldu. InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması, 31 ülkeyi yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı, çalışma hayatı, kişisel finans, konut ve dijital hizmetler gibi başlıklarda değerlendirdi.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 2

Araştırmada özellikle uygun yaşam maliyetleri ve yeni bir ülkeye uyum sağlama kolaylığı öne çıkarken ilk 10'a giren ülkelerin yedisi yerleşme kolaylığında, beşi ise kişisel finans alanında en yüksek puanları alan ülkeler arasında yer aldı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 3

Brezilya ilk kez ilk 5'te

Brezilya bu yıl ilk gurbetçilerin yeni gözdesi olarak ilk beşe girdi. Ülke, mutluluk, yerleşme kolaylığı, yerel halkın yaklaşımı ve kültürel yaşam açısından yüksek puan aldı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 4

Brezilya'da yaşayan yabancılar özellikle insanların sıcak yaklaşımının ülkede aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirtiyor.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 5

BAE kariyer olanaklarıyla öne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri listenin dördüncü sırasında yer aldı. Ülke özellikle kariyer olanakları, vize işlemleri ve yabancıların günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerde yüksek puan aldı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 6

Dubai'de yaşayan yabancılar güvenlik, rahat yaşam ve uluslararası çalışma ortamını ülkenin güçlü tarafları arasında gösteriyor. Araştırmanın Şubat ve Mart 2026'da yapılması nedeniyle ABD-İran çatışmasının etkisi sonuçlara kısmen yansıdı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 7

Tayland'da yaşam maliyetleri uygun

Üçüncü sıradaki Tayland, yabancıların yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkelerden biri oldu. Ülkede yaşayan yabancıların yüzde 86'sı hayatından memnun olduğunu belirtti.

Tayland aynı zamanda uygun yaşam maliyetleriyle dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 85'i bu konuda ülkeyi olumlu değerlendirirken yemek, kültür ve yaşam kalitesi de yabancıların öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 8

Meksika'da yabancılar kendini evinde hissediyor

Listenin ikinci sırasında Meksika bulunuyor. Yerleşme Kolaylığı Endeksi'nde ilk sırayı alan ülkede yabancıların yüzde 73'ü yerel arkadaş edinmenin kolay olduğunu söylüyor. Küresel ortalama ise yüzde 39.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 9

Meksika özellikle güçlü sosyal bağları ve görece düşük yaşam maliyetleriyle öne çıkıyor. Ancak güvenlik ülkenin zayıf noktası. Meksika, güvenlik ve emniyet kategorisinde 31 ülke arasında 25'inci sırada kaldı.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 10

Zirvenin sahibi Panama

Listenin ilk sırasında üst üste üçüncü kez Panama yer aldı. Ülke, hem yurt dışında çalışma hem de kişisel finans kategorilerinde birinci oldu.

Panama'da yaşayan yabancıların yüzde 87'si ülkedeki hayatından memnun olduğunu belirtirken, küresel ortalama yüzde 70 seviyesinde kaldı. Katılımcıların yüzde 90'ı ise ülkede konut bulmanın kolay olduğunu söyledi.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 11

Panama'da yaşayan yabancılar ülkenin daha sakin yaşam temposunu, görece uygun maliyetlerini ve ekonomik istikrarını öne çıkarıyor. Uzaktan çalışanlar açısından güvenilir internet erişimi ve dolarize ekonominin sağladığı bankacılık kolaylığı da ülkenin avantajları arasında gösteriliyor.

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Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke - Resim: 12

2026'da gurbetçiler için en iyi 10 ülke tam liste ise şöyle:

1. Panama
2. Meksika
3. Tayland
4. Birleşik Arap Emirlikleri
5. Brezilya
6. İspanya
7. Singapur
8. Portekiz
9. Malezya
10. Lüksemburg

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