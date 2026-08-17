Gurbetçilerin yeni gözdesi belli oldu: İşte yaşamak için en iyi 10 ülke
Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlerin en memnun olduğu ülkeler belli oldu. Yaşam kalitesi, çalışma koşulları, kişisel finans, konut ve yerleşme kolaylığının değerlendirildiği 2026 araştırmasında zirvenin sahibi ne Asya'dan ne de Avrupa'dan. İşte ezberleri bozan 2026'da gurbetçiler için dünyanın en iyi ülkeleri...
Yurt dışında yaşamak isteyenlerin en çok memnun kaldığı ülkeler belli oldu. InterNations'ın 2026 Expat Insider araştırması, 31 ülkeyi yaşam kalitesi, yerleşme kolaylığı, çalışma hayatı, kişisel finans, konut ve dijital hizmetler gibi başlıklarda değerlendirdi.
Araştırmada özellikle uygun yaşam maliyetleri ve yeni bir ülkeye uyum sağlama kolaylığı öne çıkarken ilk 10'a giren ülkelerin yedisi yerleşme kolaylığında, beşi ise kişisel finans alanında en yüksek puanları alan ülkeler arasında yer aldı.
Brezilya ilk kez ilk 5'te
Brezilya bu yıl ilk gurbetçilerin yeni gözdesi olarak ilk beşe girdi. Ülke, mutluluk, yerleşme kolaylığı, yerel halkın yaklaşımı ve kültürel yaşam açısından yüksek puan aldı.
Brezilya'da yaşayan yabancılar özellikle insanların sıcak yaklaşımının ülkede aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirtiyor.
BAE kariyer olanaklarıyla öne çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri listenin dördüncü sırasında yer aldı. Ülke özellikle kariyer olanakları, vize işlemleri ve yabancıların günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerde yüksek puan aldı.
Dubai'de yaşayan yabancılar güvenlik, rahat yaşam ve uluslararası çalışma ortamını ülkenin güçlü tarafları arasında gösteriyor. Araştırmanın Şubat ve Mart 2026'da yapılması nedeniyle ABD-İran çatışmasının etkisi sonuçlara kısmen yansıdı.
Tayland'da yaşam maliyetleri uygun
Üçüncü sıradaki Tayland, yabancıların yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkelerden biri oldu. Ülkede yaşayan yabancıların yüzde 86'sı hayatından memnun olduğunu belirtti.
Tayland aynı zamanda uygun yaşam maliyetleriyle dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 85'i bu konuda ülkeyi olumlu değerlendirirken yemek, kültür ve yaşam kalitesi de yabancıların öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı.
Meksika'da yabancılar kendini evinde hissediyor
Listenin ikinci sırasında Meksika bulunuyor. Yerleşme Kolaylığı Endeksi'nde ilk sırayı alan ülkede yabancıların yüzde 73'ü yerel arkadaş edinmenin kolay olduğunu söylüyor. Küresel ortalama ise yüzde 39.
Meksika özellikle güçlü sosyal bağları ve görece düşük yaşam maliyetleriyle öne çıkıyor. Ancak güvenlik ülkenin zayıf noktası. Meksika, güvenlik ve emniyet kategorisinde 31 ülke arasında 25'inci sırada kaldı.
Zirvenin sahibi Panama
Listenin ilk sırasında üst üste üçüncü kez Panama yer aldı. Ülke, hem yurt dışında çalışma hem de kişisel finans kategorilerinde birinci oldu.
Panama'da yaşayan yabancıların yüzde 87'si ülkedeki hayatından memnun olduğunu belirtirken, küresel ortalama yüzde 70 seviyesinde kaldı. Katılımcıların yüzde 90'ı ise ülkede konut bulmanın kolay olduğunu söyledi.
Panama'da yaşayan yabancılar ülkenin daha sakin yaşam temposunu, görece uygun maliyetlerini ve ekonomik istikrarını öne çıkarıyor. Uzaktan çalışanlar açısından güvenilir internet erişimi ve dolarize ekonominin sağladığı bankacılık kolaylığı da ülkenin avantajları arasında gösteriliyor.
2026'da gurbetçiler için en iyi 10 ülke tam liste ise şöyle:
1. Panama
2. Meksika
3. Tayland
4. Birleşik Arap Emirlikleri
5. Brezilya
6. İspanya
7. Singapur
8. Portekiz
9. Malezya
10. Lüksemburg