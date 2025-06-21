Altın fiyatları hafta sonu da yoğun şekilde araştırılıyor. İsrail - İran savaşı ilet yükselişe geçen altının son durumu merak ediliyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar", "Çeyrek altın kaç lira oldu" diye soruyor.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Altın piyasalarında kısa vadede yeni bir rekor zirve beklentisi bulunmuyor. Uzmanlara göre, piyasalar şu an itibarıyla temkinli bir seyir izliyor. Analistler, mevcut koşullar altında altın fiyatlarının dengeli seyredebileceğini ancak jeopolitik gelişmelerin bu dengeyi hızla değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle İran kaynaklı olası büyük çaplı bir hamlenin, piyasadaki tüm dengeleri bozabileceği vurgulanıyor. Böyle bir senaryoda altının mevcut zirvelerini aşarak çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

Piyasa çevreleri, bu hafta sonunu jeopolitik riskler açısından kritik olarak değerlendiriyor. Gelişmelere göre önümüzdeki haftanın başında fiyatlamaların yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması ve piyasaları yakından takip etmesi öneriliyor.