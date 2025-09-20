Google Haberler

Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!

Bu hafta yüzde 8,89 yükseliş gösteren BIST 100 endeksi haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Endekste yaşanan yükseliş dikkat çekerken BIST 100'de işlem gören hisseler arasından yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. İşte haftanın en çok düşen ve yükselen hisseleri...

Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olurken, endeksteki hisselerden yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybetirenler de belli oldu.

1 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 2

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,89 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.264,25 ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü.

2 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 3

En çok prim yapan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 55,29 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

3 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 4

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 41,55'le Kontrolmatik Teknoloji Enerji takip etti.

4 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 5

Haftanın en çok yükselen üçüncü hissesi ise yüzde 31,62'yle Destek Finans Faktoring oldu.

5 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 6

En çok düşen hisseler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,19'la Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ oldu.

6 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 7

Astor Enerji AŞ yüzde 5,75 kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren ikinci hisse oldu.

7 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 8

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ise haftayı yüzde 5,4 kayıpla kapattı.

8 9
Haftanın parlayan yıldızıydı: Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! - Resim: 9

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 932 milyar 64 milyon lirayla ASELSAN, 621 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 465 milyar 337 milyon lirayla Koç Holding oldu.

9 9