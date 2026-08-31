Halılara yaptığı küçük dokunuşu işe dönüştürdü: 40 ülkeye gönderiyor

14 kadına iş kapısı oldu

İŞKUR desteğinden yararlanan Kaplan, bugün 14 kadına istihdam sağlar hale geldi.

40 yaşını hayatındaki dönüm noktası olarak gören Kaplan, “40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım.” diyen Kaplan, bugün geldiği noktayı ekibiyle birlikte büyütmeye devam ediyor. Üstelik İnegöl'de yapılan iş artık Türkiye sınırlarını da çoktan aşmış durumda.