Halılara yaptığı küçük dokunuşu işe dönüştürdü: 40 ülkeye gönderiyor
Bursa'da yaşayan Zuhal Kaplan, 40 yaşından sonra öğrendiği işi gelir kapısına dönüştürdü. Evinin 20 metrekarelik odasında başlayan girişim zamanla büyürken bugün 14 kadına da gelir kapısı oldu. Kaplan'ın yaptığı işin merkezinde ise başlangıçta göze çarpmayan küçücük bir detay var.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zuhal Kaplan'ın hayatı 40 yaşında Halk Eğitimi Merkezi'nde aldığı dikiş eğitimiyle değişti. Kaplan burada aldığı eğitimle önce halıları makyajlamaya başladı, ardından bu işle 14 kişiye istihdam sağladı. Şimdi de 40 ülkeye ihracat yapıyor.
Halı üretmiyor, “makyajını” yapıyor
Halıların kenarlarını kumaş, deri ve biye uygulayarak bordürlemeyle başlayan Kaplan, halının kenarlarının zamanla sökülmesinin önüne geçrken hem de dekoratif bir dokunuş yaptı.
Sektörde bu işe "halının makyajı" denirken, Kaplan'ın küçük bir odada başladığı iş, mobilya firmalarından gelen taleplerle kısa sürede büyümeye başladı.
20 metrekarelik odadan kendi atölyesine
Siparişlerin artmasıyla Kaplan evde başladığı işi kendi atölyesine taşıdı. Başlangıçta Belçika'da üretilen halıların kenarlarını işleyen Kaplan, zaman ve maliyetin artması üzerine farklı bir yol izledi.
Aynı standarttaki halıları Gaziantep'te ürettirmeye başladı ve bordürleme işlemini yerli üretim halılara uyguladı.
14 kadına iş kapısı oldu
İŞKUR desteğinden yararlanan Kaplan, bugün 14 kadına istihdam sağlar hale geldi.
40 yaşını hayatındaki dönüm noktası olarak gören Kaplan, “40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım.” diyen Kaplan, bugün geldiği noktayı ekibiyle birlikte büyütmeye devam ediyor. Üstelik İnegöl'de yapılan iş artık Türkiye sınırlarını da çoktan aşmış durumda.
40 ülkeye gönderiyor
Kaplan'ın atölyesinde bordürlenen halılar bugün ABD, Hindistan, Gana, Paraguay, Moğolistan ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeye gönderiliyor.
Kaplan şimdi KOSGEB destekleriyle kapasitesini ve teknolojik altyapısını büyütmeyi, daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor. Bir sonraki hedefi ise kendi ifadesiyle dünya çapında kaliteli, özgün ve kişiselleştirilmiş halılarla adını daha geniş bir kitleye duyurmak.