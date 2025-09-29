Google Haberler

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 50 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar seçenek: İşte bankaların kampanyaları

Bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Şu anda 6 farklı banka, yalnızca ilk kez hesap açtıran müşterilerine 50 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, nakit avans ve ek hesap imkânı sağlıyor. Geri ödeme süreleri 1 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte banka banka faizsiz kredilerde son durum!

Kaan Ege Kayan
Resim: 1

Bankalar, yeni müşteri kazanma yarışında faizsiz kredi kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. 

Resim: 2

Şu an için 6 banka, yalnızca ilk kez hesap açtıranlara özel faizsiz kredi, nakit avans ve ek hesap fırsatı sunuyor. 

Resim: 3

Kampanyalarda kredi tutarı 90 bin TL’ye kadar çıkabiliyor ve geri ödemeler 1 ila 6 ay arasında değişiyor.

İşte banka banka 0 faizli kredi fırsalatları...

Resim: 4

QNB

3 ay vade ile 60 bin TL faizsiz kredi
3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans

Toplam: 85 bin TL

Resim: 5

Garanti BBVA

3 ay vade ile 25 bin TL faizsiz nakit avans
3 ay vade ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Toplam: 75 bin TL

Resim: 6

Türkiye İş Bankası

3 ay vade ile 25 bin TL taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap
Toplam: 55 bin TL

Resim: 7

DenizBank

3 ay vade ile 65 bin TL faizsiz kredi
3 ay vade ile 25 bin TL taksitli nakit avans

Toplam: 90 bin TL

Resim: 8

Enpara

6 ay vadeye kadar 60 bin TL faizsiz kredi

Resim: 9

Kuveyt Türk

Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar faizsiz, vade farksız 5 taksit imkânı

