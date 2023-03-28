Hasat başladı: Kilosu 50 liradan Katar'a ihraç edilecek Mersin’in Silifke ilçesinde yılın karadut hasadı örtü altında yapılmaya devam ederken kilogramı yurt dışına 50 liradan satılmaya başlandı.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen karadut hasadı devam ediyor. Çileğe alternatif olarak dikimi yapılan karadutun, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderildiği, bir kısmının ise Katar’a ve Dubai’ye ihraç edildiği bildirildi. 1 | 7

Ocak ayında başlayan hasadın Mayıs ayına kadar belirli aralıklarla süreceği ifade edildi. 2 | 7

İklim şartları nedeniyle geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaşan karadutun bakımının kolay yapıldığını belirten üretici tüccar Ayhan Eski, fiyatından da veriminden de memnun olduklarını söyledi.

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