Hasat başladı, tarladan 35 TL'ye çıkıyor
Hatay'da ismi gibi tadıyla dikkat çeken şifa deposu tatlı patatesin hasadına başlandı. Bölgede çapayla veya makineyle sökümü yapılan tatlı patatesler, kilogram fiyatı tarladan 35 TL'ye alıcı buluyor.
Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle yeni ürünlerde hasar başladı. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte, tatlı patates hasadı başladı.
Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi'nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor.
Geçimini tatlı patatesle sağlayan bölgede hasat edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına satılan kilogram fiyatı tarlada 35 TL'den alıcı buluyor. Hasat edilen tatlı patatesler; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.
Tatlı patatesin haşlanarak ve fırında pişirilerek yendiğini ifade eden Bestami Balcı, şunları söyledi:
"Kuraklık nedeniyle hasatta verimlilik düştü. Kuraklık da olsa hasat bereketli oluyor ve istediğimiz verimi alıyoruz."