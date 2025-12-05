Hatay’da kuraklık zeytin verimini yarıdan fazla düşürdü
Hatay’da yaşanan kuraklık, zeytin tanelerinin yeterince büyüyememesine ve yağ oranlarının düşmesine yol açtı. Antakya’nın Kuruyer Mahallesi’nde 15 dönümlük arazide 300 zeytin ağacına sahip olan çiftçi Yusuf Karadeniz, geçen yıl 2 tona yakın zeytinyağı elde ettiği bahçesinden bu sezon yalnızca 500 kilogram civarında ürün almayı bekliyor.
Hatay’da aşırı kuraklık nedeniyle zeytin tanelerinin yeterince büyümemesi, yağ oranını ciddi şekilde düşürdü.
Depremin ardından üretimle toparlanmaya çalışan Hatay’da, zeytin hasadı bölgede geçtiğimiz günlerde başladı.
Ancak bu yıl özellikle aşırı sıcaklık ve yağışsız geçen sezonun etkileri sahaya yansıdı. Karadeniz, zeytin tanelerinin kuraklık nedeniyle irileşemediğini, verimde ve kalitede belirgin düşüş yaşandığını söyledi.
Zeytinyağında maliyet baskısının yükseldiğini vurgulayan Karadeniz, fiyatların da buna paralel arttığını belirtti.
Geçen yıl kilogramı 170–180 TL arasında değişen zeytinyağı fiyatlarının bu sezon 200–250 TL bandında seyrettiğini aktaran Karadeniz, “Ağaç sayısı ve bakım aynı olmasına rağmen verim çarpıcı şekilde düştü. İlk kez bu kadar küçük zeytin taneleri görüyorum. Kuraklık yağ oranını da ciddi biçimde etkiledi” dedi.
Hasat edilen zeytinlerin fabrikada sıkılarak yağ haline getirildiğini belirten Karadeniz, fiyatların asit oranına göre belirlendiğini, mevcut koşullarda üreticinin zarar etmemesinin en büyük temenni olduğunu dile getirdi.