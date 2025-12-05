Hatay’da kuraklık zeytin verimini yarıdan fazla düşürdü

Geçen yıl kilogramı 170–180 TL arasında değişen zeytinyağı fiyatlarının bu sezon 200–250 TL bandında seyrettiğini aktaran Karadeniz, “Ağaç sayısı ve bakım aynı olmasına rağmen verim çarpıcı şekilde düştü. İlk kez bu kadar küçük zeytin taneleri görüyorum. Kuraklık yağ oranını da ciddi biçimde etkiledi” dedi.