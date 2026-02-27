Havayolu ulaşımında tercihler değişti: Ekonomi zayıfladı, premium yükseldi

British Airways’in çatı şirketi International Airlines Group (IAG), 2025 yılında 5 milyar euroluk faaliyet kârı açıklayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin gelirleri 33 milyar euroya yükselirken, kârdaki artışta düşen yakıt fiyatları ve premium sınıfa yönelik güçlü talep belirleyici oldu.