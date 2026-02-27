Havayolu ulaşımında tercihler değişti: Ekonomi zayıfladı, premium yükseldi
British Airways’in sahibi İspanyol-İngiliz havayolu grubu International Airlines Group (IAG), 2025’te faaliyet kârını yüzde 17,3 artırarak 5 milyar euroya taşıdı. Yolcu tercihlerinde ekonomi sınıfında zayıflama yaşanırken premium kabin talebindeki artış ve düşük yakıt fiyatları şirketi zirveye taşıdı. Grup, 1,5 milyar euroluk hisse geri alımı da yapacak.
British Airways’in çatı şirketi International Airlines Group (IAG), 2025 yılında 5 milyar euroluk faaliyet kârı açıklayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin gelirleri 33 milyar euroya yükselirken, kârdaki artışta düşen yakıt fiyatları ve premium sınıfa yönelik güçlü talep belirleyici oldu.
Ekonomi sınıfı zayıfladı, premium büyüdü
ABD çıkışlı ekonomi sınıfı bilet satışlarında gerileme görülmesine rağmen, özellikle transatlantik hatlarda premium kabinlere olan talep güçlü kaldı. Şirket, yılın ilk yarısında ABD tarifelerine ilişkin belirsizlikten kaynaklı sınırlı bir zayıflık yaşandığını ancak genel tablonun “sağlam” olduğunu bildirdi.
Sektörde benzer bir eğilim dikkat çekiyor. Lufthansa yeni premium koltuklarını devreye alırken, Air France kabin ve lounge yatırımlarını artırdı. British Airways de pandemi öncesi premium kapasitesine yeniden ulaşmayı hedefliyor.
Kâr marjı rakipleri geride bıraktı
IAG’nin kâr marjı yüzde 15,1’e yükselerek şirketin hedef aralığının üst bandına çıktı. Iberia yüzde 16,2, British Airways ise yüzde 15,2 marj elde etti. Şirket, küresel rakiplerine kıyasla “önemli ölçüde daha güçlü” bir kârlılık performansı sergilediğini vurguladı.
Grubun kapasitesi geçen yıl yüzde 2,4 artarken, Aer Lingus yüzde 6,6 ile büyümeye öncülük etti. Bu yıl kapasitenin yüzde 3 artırılması planlanıyor.
1,5 milyar euroluk geri alım
IAG, 2025’te 1,5 milyar euroluk hisse geri alım programı uygulayacağını ve hisse başına 0,05 euro temettü dağıtacağını açıkladı. Son üç yılda yatırımcılara toplam 2,85 milyar euroluk nakit dönüşü sağlandı.
Hisseler ise açıklamanın ardından yüzde 1 düşüşle 452,3 peni seviyesine geriledi.