Hedef fiyatlar yükseldi: HSBC’den üç şirkete AL tavsiyesi
HSBC, yayımladığı 28 Kasım 2025 tarihli raporda Türk perakende sektörü için hedef fiyat revizyonuna gitti. Kuruluş, BİM, Migros ve Şok Marketler için “AL” tavsiyelerini korurken, üç şirketin hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.
HSBC, üç perakende devine AL tavsiyesini korurken hedef fiyatları yukarı yönlü revize etti. 2026 performansında asgari ücret artışının kritik olacağı vurgulandı.
Revizyon kapsamında BİM için hedef fiyat 690 TL’den 700 TL’ye,
Migros için 650 TL’den 675 TL’ye
Şok Marketler için ise 60 TL’den 65 TL’ye yükseltildi
Raporda, perakende şirketlerinin 2026 yılı performansı açısından asgari ücret artışının belirleyici unsur olacağı vurgulandı. HSBC, ücret artışının hem maliyet yapısı hem de talep tarafı üzerinde doğrudan etkide bulunacağını belirtti.