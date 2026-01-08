Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi
Crown Brands Group, Rafar Group ortaklığıyla iç giyim markası Hanky Panky’yi satın aldı. Anlaşma, köklü markayı küresel ölçekte büyütmeyi hedefleyen yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bugün dünya genelinde her 10 saniyede bir Hanky Panky tanga satıldığı belirtiliyor.
Yeni kurulan Crown Brands Group, Rafar Group ortaklığıyla, iç giyim markası Hanky Panky’yi satın aldığını açıkladı.
Anlaşmaya göre Rafar Group, ürün tasarımı ve geliştirme, e-ticaret operasyonları ile dağıtım süreçlerini yönetecek. Crown Brands Group ise marka stratejisi ve küresel lisanslama faaliyetlerine liderlik edecek.
İki şirket, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde yakın iş birliği içinde çalışacak. Böylece marka kimliğinin korunması ve büyümenin hızlandırılması hedefleniyor.
Satın alma, Hanky Panky’yi Crown’un planlanan “köklü tüketici markaları” portföyünün kilit varlığı haline getirdi. Şirket, miras değeri yüksek markaları ölçeklendirmeyi amaçlıyor.
Crown Brands Group, ABD’li iş insanı Raymond Gindi’nin aile ofisi olan G72 Holdings tarafından destekleniyor. Gindi ailesi, ABD’li perakende zinciri Century 21 Stores’un kurucu ortakları arasında yer alıyor.
Crown CEO’su Raymond Dayan, Hanky Panky’nin otantik mirası, kategori liderliği ve güçlü müşteri sadakatiyle platformlarının merkezinde yer aldığını söyledi.
Dayan, Crown’un perakende ilişkileri ve marka yönetimi gücü ile Rafar’ın operasyonel uzmanlığının birleşmesinin, Hanky Panky için önemli bir büyüme potansiyeli yaratacağını ifade etti.
Yaklaşık 50 yıl önce kurulan Hanky Panky, dünya genelinde her 10 saniyede bir Signature Lace Thong satışıyla dikkat çekiyor. Marka, 2 bin 500’den fazla butik, mağaza ve online platformda yer alıyor.
Markanın kurucuları Gale Epstein ve Lida Orzeck, şirkette aktif rollerini sürdürecek ve yönetim kuruluna katılacak.
Epstein ve Orzeck, konfor, kalite ve kadın güçlenmesi üzerine kurulu marka DNA’sına saygı duyan ortaklar bulmanın kritik olduğunu belirterek, Crown ve Rafar’ın Hanky Panky’yi geleceğe taşıyacağına güvendiklerini vurguladı.