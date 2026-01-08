Google Haberler

Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi

Crown Brands Group, Rafar Group ortaklığıyla iç giyim markası Hanky Panky’yi satın aldı. Anlaşma, köklü markayı küresel ölçekte büyütmeyi hedefleyen yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bugün dünya genelinde her 10 saniyede bir Hanky Panky tanga satıldığı belirtiliyor.

Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 1

Yeni kurulan Crown Brands Group, Rafar Group ortaklığıyla, iç giyim markası Hanky Panky’yi satın aldığını açıkladı.

1 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 2

Anlaşmaya göre Rafar Group, ürün tasarımı ve geliştirme, e-ticaret operasyonları ile dağıtım süreçlerini yönetecek. Crown Brands Group ise marka stratejisi ve küresel lisanslama faaliyetlerine liderlik edecek.

2 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 3

İki şirket, pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde yakın iş birliği içinde çalışacak. Böylece marka kimliğinin korunması ve büyümenin hızlandırılması hedefleniyor.

3 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 4

Satın alma, Hanky Panky’yi Crown’un planlanan “köklü tüketici markaları” portföyünün kilit varlığı haline getirdi. Şirket, miras değeri yüksek markaları ölçeklendirmeyi amaçlıyor.

4 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 5

Crown Brands Group, ABD’li iş insanı Raymond Gindi’nin aile ofisi olan G72 Holdings tarafından destekleniyor. Gindi ailesi, ABD’li perakende zinciri Century 21 Stores’un kurucu ortakları arasında yer alıyor.

5 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 6

Crown CEO’su Raymond Dayan, Hanky Panky’nin otantik mirası, kategori liderliği ve güçlü müşteri sadakatiyle platformlarının merkezinde yer aldığını söyledi.

6 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 7

Dayan, Crown’un perakende ilişkileri ve marka yönetimi gücü ile Rafar’ın operasyonel uzmanlığının birleşmesinin, Hanky Panky için önemli bir büyüme potansiyeli yaratacağını ifade etti.

7 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 8

Yaklaşık 50 yıl önce kurulan Hanky Panky, dünya genelinde her 10 saniyede bir Signature Lace Thong satışıyla dikkat çekiyor. Marka, 2 bin 500’den fazla butik, mağaza ve online platformda yer alıyor.

8 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 9

Markanın kurucuları Gale Epstein ve Lida Orzeck, şirkette aktif rollerini sürdürecek ve yönetim kuruluna katılacak.

9 10
Her 10 saniyede bir tanga satan iç giyim devi el değiştirdi - Resim: 10

Epstein ve Orzeck, konfor, kalite ve kadın güçlenmesi üzerine kurulu marka DNA’sına saygı duyan ortaklar bulmanın kritik olduğunu belirterek, Crown ve Rafar’ın Hanky Panky’yi geleceğe taşıyacağına güvendiklerini vurguladı.

10 10