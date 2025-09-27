Her biri servet değerinde, açık artırmayla satılacak

15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satılacak. Tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak. İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. İşte her biri servet değerinde olan o taylar: