Google Haberler

Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlarda kendiliğinden yetişen bir meyve, bu yıl bereketiyle köylülerin yüzünü güldürdü. Kilogramı 300 liraya kadar çıkan meyvenin yağının litresi ise 1200 liradan satılıyor. Kahvesinden kuruyemişe kadar pek çok alanda kullanılan ürünün posası bile gelir sağlıyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 1

Antalya'nın Akseki ilçesinde yöre halkının "çöğre" olarak adlandırdığı menengiç meyvesinde hasat başladı. Toros Dağları'nda yetişen ve ekim ayında olgunlaşan meyveler, bu yıl yağışların etkisiyle verimi katlarken köylülerin de yüzünü güldürdü.

1 6
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 2

Bu yıl dağlarda bereket patladı! 

Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan Hülya Kara, menengiç toplamanın zahmetli olduğunu belirterek günde 35-40 kilogram ürün toplayabildiklerini söyledi.

Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güven de bu yıl verimin yüksek olduğunu, meyveleri hem yağ üretiminde hem de kışlık kuruyemiş olarak değerlendirdiklerini anlattı.

2 6
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 3

Üç kilogramından bir kilo yağ çıkıyor

Toroslar'da yetişen 30'dan fazla bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven, menengicin yüksek yağ oranına dikkat çekerek 3 kilogram menengiçten 1 kilo yağ elde edildiğini belirtti.

3 6
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 4

Meyvesi 300, yağı 1200 lira

Menengiç meyvesinin kilogramı 250-300 liradan satışa sunulurken yağının litresi 1200 lirayı buluyor. Meyveler toplandıktan sonra temizlenip yıkanıyor, tuzlanarak kurutuluyor. Kurutulan ürünler kış aylarında kuruyemiş olarak tüketiliyor veya kahve ve yöresel yiyeceklerin yapımında kullanılıyor.

4 6
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 5

Posası bile para ediyor

Yağ çıkarıldıktan sonra kalan posa da hayvan yemi olarak satılıyor. Böylece meyvenin neredeyse tamamı ekonomik değere dönüşüyor.

5 6
Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor - Resim: 6

Farklı yörelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik gibi isimlerle de anılan menengiç, Akseki'de "çöğre" olarak biliniyor. Toroslar'da kendiliğinden yetişen menengiç, bu yıl bol hasadı ve yüksek satış fiyatıyla orman köylülerinin aile bütçesine de katkı sağlıyor.

6 6
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA