Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlarda kendiliğinden yetişen bir meyve, bu yıl bereketiyle köylülerin yüzünü güldürdü. Kilogramı 300 liraya kadar çıkan meyvenin yağının litresi ise 1200 liradan satılıyor. Kahvesinden kuruyemişe kadar pek çok alanda kullanılan ürünün posası bile gelir sağlıyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yöre halkının "çöğre" olarak adlandırdığı menengiç meyvesinde hasat başladı. Toros Dağları'nda yetişen ve ekim ayında olgunlaşan meyveler, bu yıl yağışların etkisiyle verimi katlarken köylülerin de yüzünü güldürdü.
Bu yıl dağlarda bereket patladı!
Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan Hülya Kara, menengiç toplamanın zahmetli olduğunu belirterek günde 35-40 kilogram ürün toplayabildiklerini söyledi.
Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güven de bu yıl verimin yüksek olduğunu, meyveleri hem yağ üretiminde hem de kışlık kuruyemiş olarak değerlendirdiklerini anlattı.
Üç kilogramından bir kilo yağ çıkıyor
Toroslar'da yetişen 30'dan fazla bitkiden yağ elde eden Abdullah Güven, menengicin yüksek yağ oranına dikkat çekerek 3 kilogram menengiçten 1 kilo yağ elde edildiğini belirtti.
Meyvesi 300, yağı 1200 lira
Menengiç meyvesinin kilogramı 250-300 liradan satışa sunulurken yağının litresi 1200 lirayı buluyor. Meyveler toplandıktan sonra temizlenip yıkanıyor, tuzlanarak kurutuluyor. Kurutulan ürünler kış aylarında kuruyemiş olarak tüketiliyor veya kahve ve yöresel yiyeceklerin yapımında kullanılıyor.
Posası bile para ediyor
Yağ çıkarıldıktan sonra kalan posa da hayvan yemi olarak satılıyor. Böylece meyvenin neredeyse tamamı ekonomik değere dönüşüyor.
Farklı yörelerde bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik gibi isimlerle de anılan menengiç, Akseki'de "çöğre" olarak biliniyor. Toroslar'da kendiliğinden yetişen menengiç, bu yıl bol hasadı ve yüksek satış fiyatıyla orman köylülerinin aile bütçesine de katkı sağlıyor.