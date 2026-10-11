Herkes bu meyvenin peşinde: Posası bile para ediyor, toplayan kazanca dönüştürüyor

Bu yıl dağlarda bereket patladı!

Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan Hülya Kara, menengiç toplamanın zahmetli olduğunu belirterek günde 35-40 kilogram ürün toplayabildiklerini söyledi.

Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Güven de bu yıl verimin yüksek olduğunu, meyveleri hem yağ üretiminde hem de kışlık kuruyemiş olarak değerlendirdiklerini anlattı.