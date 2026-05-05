Herkes petrolü konuşurken asıl kriz başka çıktı: Dünyayı bekleyen tehlike...
Küresel enerji piyasalarında dengeler hızla değişirken, uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geliyor. Petrolde stoklarında dikkat çeken hareketlilik ve piyasadaki kırılganlık devam ederken esas krizin ise petrolün türevlerinden ortaya çıkacağı ifade edildi. İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike...
İran’daki savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar küresel enerji piyasalarında yeni bir kırılganlık yarattı. Ancak Goldman Sachs’a göre risk, petrolün kendisinden çok petrol türevlerinde yoğunlaşıyor.
Stoklardaki hızla erimeye başladı
Banka analistleri, özellikle jet yakıtı, nafta ve LPG gibi ürünlerde stokların hızla eridiğine dikkat çekti. Küresel ticari rafine ürün stokları talebin yaklaşık 45 gününü karşılayacak seviyeye gerilerken, toplam petrol stokları hâlâ 101 günlük talep düzeyinde bulunuyor.
Nafta ve jet yakıtında sert düşüş
Plastik ve kimyasal üretiminde kritik rol oynayan nafta stoklarında belirgin düşüşler yaşandı. BAE’nin Füceyre merkezinde stoklar yüzde 72, Avrupa’nın ARA bölgesinde ise yüzde 37 azaldı.
Uzmanlara göre Çin dışındaki Asya ülkeleri ile Avrupa’nın bazı bölgeleri bu daralmadan daha fazla etkileniyor. Hindistan, Tayland ve Tayvan gibi ülkeler riskli grupta yer alıyor.
Uçuş iptalleri başladı
Rafineri darboğazları ve ticari kısıtlamalar nedeniyle ham petrolün işlenerek yakıta dönüştürülmesinde gecikmeler yaşanıyor. Bu durum en somut etkisini havacılık sektöründe gösterdi.
Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri, jet yakıtı arzındaki sıkışma nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etmeye başladı.
Goldman Sachs, Avrupa’da jet yakıtı stoklarının haziran ayında Uluslararası Enerji Ajansı’nın kritik eşiği olan 23 günün altına düşebileceğini öngörüyor.
Petrol fiyatları yükseldi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası enerji piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar petrol fiyatlarını yüzde 50’den fazla artırdı.
Brent petrolün varil fiyatı 113 dolar, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 104 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, Hürmüz Boğazı’nda akışların yeniden başlasa bile normalleşmenin haftalar sürebileceğini belirtiyor.