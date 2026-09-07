Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu
Piyasalardaki yüksek değerlemeler, enflasyon ve oynaklık endişeleri varlıklı yatırımcıların portföylerini değiştirmesine yol açıyor. Goldman Sachs verilerine göre zengin yatırımcılar varlıklarının beşte birini nakde çevirirken para tek bir kaynağa akıyor.
Küresel piyasalarda yüksek değerlemeler ve oynaklık endişeleri, yatırımcıların portföylerde daha temkinli bir pozisyona geçmesine neden olurken Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, servetleri 1 milyon doların aşan milyarderler yatırımlarının yüzde 20'sini nakitte tutuyor.
Bu eğilim bireysel yatırımcılar kadar büyük yatırım şirketlerinde de öne çıkıyor. Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in nakit ve kısa vadeli varlıkları 365,5 milyar dolara ulaşırken, PayPal'ın kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel'in fonu da 100 milyon dolarlık Nvidia hissesi sattı.
Faiz getirisi sağlayan kısa vadeli araçlara yöneliyorlar
Varlıklı yatırımcıların nakit oranını artırması, paranın doğrudan getiriden vazgeçilerek tutulduğu anlamına gelmiyor. Yüksek enflasyon ortamında nakdin satın alma gücünü kaybetme riski nedeniyle yatırımcılar, likiditeyi korurken faiz getirisi sağlayan kısa vadeli araçlara yöneliyor.
Bu strateji, piyasalarda sert dalgalanma yaşanması halinde yatırımcılara hem kayıpları sınırlama hem de ortaya çıkabilecek yeni fırsatlara hızlı biçimde girme imkanı sağlıyor.
Alternatif yatırımların payı artıyor
Portföy büyüdükçe geleneksel hisse senedi ve tahvil yatırımlarının dışına çıkma eğilimi de güçleniyor.
Goldman Sachs'ın araştırmasına göre 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında yatırım yapılabilir varlığa sahip kişilerin yüzde 40'ı alternatif yatırımlara yöneliyor.
Serveti 10 milyon doların üzerinde olanlarda ise bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bu yatırımcıların portföylerinde özel sermaye, özel kredi, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sanat gibi varlıklar giderek daha fazla yer buluyor.
Altının payında da artış
Varlıklı yatırımcıların ilgisinin arttığı bir diğer alan ise altın. UBS verilerine göre yüksek net değerli yatırımcılar 2025'te servetlerinin yüzde 2'sini altında tutarken, bu oranı 2026'da yüzde 3'e çıkarmayı planlıyor.
Oransal olarak sınırlı görünse de bu değişim, altına ayrılan portföy payında yüzde 50'lik artış anlamına geliyor.
Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve piyasalardaki değerleme tartışmaları devam ederken, zengin yatırımcıların stratejisi daha fazla nakit tutmak, geleneksel piyasalardaki riski azaltmak ve portföyü alternatif varlıklarla çeşitlendirmek yönünde şekilleniyor.