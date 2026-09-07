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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu

Piyasalardaki yüksek değerlemeler, enflasyon ve oynaklık endişeleri varlıklı yatırımcıların portföylerini değiştirmesine yol açıyor. Goldman Sachs verilerine göre zengin yatırımcılar varlıklarının beşte birini nakde çevirirken para tek bir kaynağa akıyor.

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 1

Küresel piyasalarda yüksek değerlemeler ve oynaklık endişeleri, yatırımcıların portföylerde daha temkinli bir pozisyona geçmesine neden olurken Goldman Sachs'ın araştırmasına göre, servetleri 1 milyon doların aşan milyarderler yatırımlarının yüzde 20'sini nakitte tutuyor.

 

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 2

Bu eğilim bireysel yatırımcılar kadar büyük yatırım şirketlerinde de öne çıkıyor. Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in nakit ve kısa vadeli varlıkları 365,5 milyar dolara ulaşırken, PayPal'ın kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel'in fonu da 100 milyon dolarlık Nvidia hissesi sattı.

 

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 3

Faiz getirisi sağlayan kısa vadeli araçlara yöneliyorlar

Varlıklı yatırımcıların nakit oranını artırması, paranın doğrudan getiriden vazgeçilerek tutulduğu anlamına gelmiyor. Yüksek enflasyon ortamında nakdin satın alma gücünü kaybetme riski nedeniyle yatırımcılar, likiditeyi korurken faiz getirisi sağlayan kısa vadeli araçlara yöneliyor. 

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 4

Bu strateji, piyasalarda sert dalgalanma yaşanması halinde yatırımcılara hem kayıpları sınırlama hem de ortaya çıkabilecek yeni fırsatlara hızlı biçimde girme imkanı sağlıyor.

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 5

Alternatif yatırımların payı artıyor

Portföy büyüdükçe geleneksel hisse senedi ve tahvil yatırımlarının dışına çıkma eğilimi de güçleniyor.

Goldman Sachs'ın araştırmasına göre 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında yatırım yapılabilir varlığa sahip kişilerin yüzde 40'ı alternatif yatırımlara yöneliyor.

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 6

Serveti 10 milyon doların üzerinde olanlarda ise bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Bu yatırımcıların portföylerinde özel sermaye, özel kredi, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sanat gibi varlıklar giderek daha fazla yer buluyor.

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 7

Altının payında da artış

Varlıklı yatırımcıların ilgisinin arttığı bir diğer alan ise altın. UBS verilerine göre yüksek net değerli yatırımcılar 2025'te servetlerinin yüzde 2'sini altında tutarken, bu oranı 2026'da yüzde 3'e çıkarmayı planlıyor.

Oransal olarak sınırlı görünse de bu değişim, altına ayrılan portföy payında yüzde 50'lik artış anlamına geliyor.

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Hisseleri satan yatırımcıların yeni rotası belli oldu - Resim: 8

Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve piyasalardaki değerleme tartışmaları devam ederken, zengin yatırımcıların stratejisi daha fazla nakit tutmak, geleneksel piyasalardaki riski azaltmak ve portföyü alternatif varlıklarla çeşitlendirmek yönünde şekilleniyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ