Hobi olarak başladı, kısa sürede ilgi gördü: Şimdi yurt dışına satıyor

"Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan'dan müşterilerim var"

Türkiye genelinde birçok noktaya ürün gönderdiklerini vurgulayan Koyuncu, yurt dışından da talep aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerine tespih ve işçilik yaptığımız var. Arap ülkelerine de çok çalıştım. Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan oralarda da müşterilerimiz var. Onlar da iri ve büyük ölçü tespihleri seviyorlar" diye konuştu.