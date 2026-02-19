Hobi olarak başladı, kısa sürede ilgi gördü: Şimdi yurt dışına satıyor
Dedesinin hediyesiyle başlayan merak, bugün yurt dışına uzanan bir ustalığa dönüştü. Ankara’da yaşayan Muhammed Koyuncu, kehribar ve oltu gibi değerli malzemeleri el emeğiyle işleyerek sipariş üzerine özel tespihler üretiyor. Çıraklıktan kendi atölyesine uzanan hikayede Koyuncu, yurt dışına ihraç yapar duruma geldi.
Ankara’da hobi olarak başladığı tespih yapımında ustalaşan 35 yaşındaki Muhammed Koyuncu, kurduğu atölyede kişiye özel, el işçiliği ürünler hazırlıyor.
Çıraklıktan ustalığa...
Çubuk ilçesinde yaşayan Koyuncu’nun bu sanata ilgisi, dedesinin hediye ettiği bir tespihle başladı. Zamanla konu üzerine araştırmalar yapan ve merakı giderek artan Koyuncu, işi profesyonel olarak öğrenmek için bir tespih ustasının yanında çıraklık yapmaya karar verdi.
Usta bir arkadaşının atölyesinde çalışarak mesleğin inceliklerini öğrenen Koyuncu, edindiği tecrübenin ardından 2019 yılında kendi atölyesini kurdu.
Atölyesinde kehribar, fildişi, oltu taşı, narçıl ve kuka gibi farklı malzemeleri işleyerek tespih üreten Koyuncu, ürünlerini hem Türkiye’nin çeşitli illerine hem de yurt dışına gönderiyor.
"Kısa sürede tespihlerim ilgi gördü"
Muhammed Koyuncu, yaptığı açıklamada, hediyeyle başlayan merakının zamanla mesleğe dönüştüğünü ifade etti. Atölyesinde sipariş üzerine el emeği tespihler hazırladığını belirten Koyuncu, "Önce çırak olarak başladım, yaklaşık bir yıl çıraklığı devam ettirdim. Sonra tornanın başına oturup tozunu çekmeye başladım. Kısa sürede tespihlerim ilgi görmeye başladı" dedi.
Günde bir adet tespih üretiliyor
Günde ortalama bir tespih üretebildiğini dile getiren Koyuncu, kullanılan ham maddeye ve işçiliğin detayına göre bu sürenin değişebildiğini aktardı.
Müşterilerinin büyük bölümünün sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını kaydeden Koyuncu, "Malzemeyi bize kargoyla gönderip işçiliğini yapıyoruz. Elinde malzemesi olmayanlara kendi elimizdeki malzemelerden temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan'dan müşterilerim var"
Türkiye genelinde birçok noktaya ürün gönderdiklerini vurgulayan Koyuncu, yurt dışından da talep aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerine tespih ve işçilik yaptığımız var. Arap ülkelerine de çok çalıştım. Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan oralarda da müşterilerimiz var. Onlar da iri ve büyük ölçü tespihleri seviyorlar" diye konuştu.