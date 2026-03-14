Hollywood’da para dengesi değişti: 2025’in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
Hollywood’da en çok kazanan 20 oyuncunun toplam geliri yüzde 20 gerileyerek 590 milyon dolara düştü. Listenin zirvesinde Adam Sandler yer alırken, genç yıldız Millie Bobby Brown tarihe geçti. İşte 2025 yılında en çok kazanan oyuncular...
Forbes’un 2025 listesine göre Hollywood’da en çok kazanan ilk 20 oyuncunun toplam geliri yüzde 20 düşerek 590 milyon dolara indi. Listenin zirvesinde 48 milyon dolarla Adam Sandler yer alırken, Tom Cruise ve Mark Wahlberg onu takip etti. 22 yaşındaki Millie Bobby Brown ise listeye giren en genç oyuncu oldu.
Hollywood’da son yıllarda hız kazanan şirket birleşmeleri ve gişe gelirlerindeki dalgalanmalar, oyuncuların kazançlarına da yansıdı. Geçen yıla kıyasla en çok kazanan ilk 20 oyuncunun toplam geliri yüzde 20 gerileyerek 590 milyon dolara düştü. Buna rağmen stüdyolar, büyük projelere ilgi çekmek amacıyla yüksek bütçeler ayırmayı sürdürüyor. Matt Craig’in hazırladığı rapora göre dijital platformların sağladığı garanti ödemeler ve nadir görülen bazı "gişe payı" anlaşmaları, 2025’in en çok kazanan isimlerini şekillendirdi.
Forbes’un listesinde ilk sırayı, Netflix ile yaptığı uzun soluklu ve yüksek bütçeli anlaşmalar sayesinde Adam Sandler aldı. 48 milyon dolarlık net gelire ulaşan Sandler, sektörün en güvenilir yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Onu, Mission: Impossible serisinin son filminden elde ettiği gişe payıyla Tom Cruise izlerken, dijital platform projelerinde sıkça yer alan Mark Wahlberg de üst sıralarda kendine yer buldu.
Listenin en dikkat çeken gelişmesi ise Millie Bobby Brown oldu. Henüz 22 yaşındaki oyuncu, Stranger Things ve The Electric State projelerinden elde ettiği 26 milyon dolarlık gelirle Forbes listesine giren "tarihteki en genç oyuncu" unvanını kazandı. Öte yandan, 10 yıl sonra Back In Action filmiyle ekranlara dönen Cameron Diaz da 20 milyon dolarlık anlaşmasıyla listenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
İşte en çok kazanan oyuncular:
15- Rob Mac (23 milyon dolar): Wrexham hisseleri hariç, TV dizilerindeki üretkenliğiyle listeye girdi.
14- Leonardo DiCaprio (25 milyon dolar): One Battle After Another filmiyle prestijini paraya çevirmeye devam etti.
13- George Clooney (25 milyon dolar): Broadway başarısının yanı sıra Netflix filmi Jay Kelly ile servetine servet kattı.
12- Reese Witherspoon (26 milyon dolar): The Morning Show ve yapımcılık gelirleriyle listedeki yerini korudu.
11- John Cena (26 milyon dolar): Güreş kariyerini noktalarken komedi ve süper kahraman işlerinden kazandı.
10- Millie Bobby Brown (26 milyon dolar): Listenin en genç ismi; dijital platformların gerçek bir yıldızı.
9- Daniel Craig (27 milyon dolar): Netflix’in Benoit Blanc karakteri için ödediği devasa rakamlarla ilk 10’da.
8- Jason Momoa (28 milyon dolar): Minecraft ve Apple projeleriyle yerini sağlamlaştırdı.
7- Jack Black (28 milyon dolar): A Minecraft Movie ve animasyon dünyasının en büyük ismi.
6- Denzel Washington (38 milyon dolar): Spike Lee ile iş birliği ona 35 milyon dolarlık bir garanti ücret getirdi.
5- Brad Pitt (41 milyon dolar): F1 filmiyle nadir görülen bir "gişe payı" anlaşmasına imza attı.
4- Scarlett Johansson (43 milyon dolar): Jurassic World: Rebirth ile yılın en çok kazanan kadını.
3- Mark Wahlberg (44 milyon dolar): Apple ve Amazon projeleriyle dijitalin kralı oldu.
2- Tom Cruise (46 milyon dolar): Mission: Impossible’ın gişe hasılatından aldığı payla listeye girdi.
1- Adam Sandler (48 milyon dolar): Netflix’in en büyük kozu; Happy Gilmore 2 ile zirveyi bırakmadı.