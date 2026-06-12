HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef
HSBC, güçlü talep görünümü ve arz kesintilerinin etkisiyle bakır fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini libre başına 6,12 dolar olarak açıklarken, sonraki iki yıl için de yüksek seviyelerin korunacağını öngördü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
HSBC, dayanıklı nihai talep ve arz tarafında yaşanan kesintilerin etkisiyle gelecek yıllara ilişkin ortalama bakır fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Banka, bakırın 2026 yılı ortalama fiyatının libre başına 6,12 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
Ortalama fiyat tahmini 2027 için 5,81 dolar, 2028 için ise 5,30 dolar olarak açıklandı.
Arz kesintileri ve güçlü talep tahminleri destekledi
HSBC, bakır fiyatlarına ilişkin beklentilerindeki artışta nihai talebin dirençli görünümünü korumasının ve arz kesintilerinin etkili olduğunu bildirdi.
Bununla birlikte banka, ABD'nin uygulayabileceği olası ticaret önlemlerinin bakır piyasasının görünümündeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.
Zayıf küresel büyüme talebi baskılayabilir
HSBC'ye göre bakır fiyatları açısından en önemli aşağı yönlü risk, küresel ekonomik büyümenin tahminlerin altında kalması olarak öne çıkıyor.
Küresel büyümede beklenenden daha zayıf bir seyrin görülmesi halinde, bakıra yönelik talebin baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.
Alüminyuma geçiş sınırlı kalabilir
Banka, geçmiş dönemlerde yüksek bakır fiyatları nedeniyle görülen bakırdan alüminyuma yönelimin bu kez daha sınırlı olmasını bekliyor.
HSBC, söz konusu beklentinin gerekçesi olarak alüminyum arzında yaşanan kesintileri gösterdi.