Google Haberler

HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef

HSBC, güçlü talep görünümü ve arz kesintilerinin etkisiyle bakır fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisini libre başına 6,12 dolar olarak açıklarken, sonraki iki yıl için de yüksek seviyelerin korunacağını öngördü.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 1

HSBC, dayanıklı nihai talep ve arz tarafında yaşanan kesintilerin etkisiyle gelecek yıllara ilişkin ortalama bakır fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

1 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 2

Banka, bakırın 2026 yılı ortalama fiyatının libre başına 6,12 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

2 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 3

Ortalama fiyat tahmini 2027 için 5,81 dolar, 2028 için ise 5,30 dolar olarak açıklandı.

3 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 4

Arz kesintileri ve güçlü talep tahminleri destekledi

HSBC, bakır fiyatlarına ilişkin beklentilerindeki artışta nihai talebin dirençli görünümünü korumasının ve arz kesintilerinin etkili olduğunu bildirdi.

4 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 5

Bununla birlikte banka, ABD'nin uygulayabileceği olası ticaret önlemlerinin bakır piyasasının görünümündeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.

5 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 6

Zayıf küresel büyüme talebi baskılayabilir

HSBC'ye göre bakır fiyatları açısından en önemli aşağı yönlü risk, küresel ekonomik büyümenin tahminlerin altında kalması olarak öne çıkıyor.

6 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 7

Küresel büyümede beklenenden daha zayıf bir seyrin görülmesi halinde, bakıra yönelik talebin baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

7 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 8

Alüminyuma geçiş sınırlı kalabilir

Banka, geçmiş dönemlerde yüksek bakır fiyatları nedeniyle görülen bakırdan alüminyuma yönelimin bu kez daha sınırlı olmasını bekliyor.

8 9
HSBC bakır tahminini yükseltti: 2026 için yeni hedef - Resim: 9

HSBC, söz konusu beklentinin gerekçesi olarak alüminyum arzında yaşanan kesintileri gösterdi.

9 9