HSBC, yatırım fırsatı gördüğü ülkeleri açıkladı: Listede Türkiye de var

Türkiye'nin de bulunduğu listeyi şekillendiren temel beklenti ise küresel sorunlara karşı daha dayanıklı ekonomilerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesi. HSBC, enerji ve diğer kaynaklar, teknoloji, finansman ve dış pazarlara erişim açısından daha bağımsız ülkelerin avantaj kazanacağını düşünüyor. Banka, bu avantajı "özerklik primi" olarak tanımlıyor.