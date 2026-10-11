HSBC, yatırım fırsatı gördüğü ülkeleri açıkladı: Listede Türkiye de var
HSBC, 2027'ye yönelik yatırım tercihlerinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz piyasayı öne çıkardı. Yapay zekâ, ekonomik reformlar ve küresel risklere karşı dayanıklılık bankanın seçimlerinde belirleyici oldu. Türkiye için "ağırlık artır" tavsiyesini koruyan HSBC, ekonomik normalleşmenin yanı sıra savunma ve havacılık gibi alanlara da dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
HSBC, 2027'ye birkaç ay kalmışken yatırım fırsatı gördüğü sekiz gelişen hisse senedi piyasasını sıraladı. Türkiye'nin de yer aldığı listede, yapay zekâ yatırımlarından yararlanabilecek ve ekonomik reformlarla güçlenebilecek ülkeler öne çıktı.
Bankanın 6 Ekim tarihli raporunda Türkiye, Tayvan, Çin ana karası, Brezilya, Güney Afrika ve Macaristan için "ağırlık artır" tavsiyesi korundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kolombiya'nın tavsiyesi de "nötr"den "ağırlık artır"a yükseltildi. Böylece HSBC, yatırım portföylerinde bu sekiz piyasaya daha fazla pay ayrılması yönündeki görüşünü ortaya koydu.
Türkiye'de normalleşme ve yatırım fırsatları
HSBC'ye göre Türkiye'de ekonomik normalleşme süreci yatırım fırsatlarını destekliyor. Banka, bu sürecin yanında savunma, havacılık, yapay zekâ ve yeniden inşa yatırımlarına dikkat çekiyor.
Türkiye'nin de bulunduğu listeyi şekillendiren temel beklenti ise küresel sorunlara karşı daha dayanıklı ekonomilerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesi. HSBC, enerji ve diğer kaynaklar, teknoloji, finansman ve dış pazarlara erişim açısından daha bağımsız ülkelerin avantaj kazanacağını düşünüyor. Banka, bu avantajı "özerklik primi" olarak tanımlıyor.
Bu yaklaşımın arkasında gelişen piyasaların karşı karşıya olduğu dört zorluk bulunuyor: Yüksek petrol fiyatları, El Niño'nun gıda fiyatlarını artırma riski, yükselen ABD tahvil faizleri ve yapay zekâdaki hızlı değişim.
Tayvan ve Çin'de teknoloji talebi öne çıkıyor
Yapay zekâdaki gelişmeler bazı ekonomiler için uyum gerektirirken, teknoloji üretiminde güçlü olan ülkelere fırsat sunuyor. HSBC'nin Tayvan'a yönelik olumlu değerlendirmesinde gelişmiş çiplere, çip paketleme teknolojilerine, soğutma sistemlerine ve diğer altyapı unsurlarına yönelik talep etkili oluyor.
Bankaya göre Tayvan'da borsada işlem gören şirketlerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâyla bağlantılı faaliyetlerden geliyor.
Çin ana karasında da yapay zekâ donanımı, yenilikçilik ve ihracatçı şirketler dikkat çekiyor. HSBC, şirketlerin piyasa değerlerini görece cazip bulurken, kârlardaki iyileşmenin de bu görünümü desteklediğini belirtiyor.
Emtia fiyatları iki ülkeye destek sağlayabilir
Teknolojinin yanı sıra emtia piyasalarındaki gelişmeler de bankanın tercihlerinde rol oynuyor. Brezilya'nın para politikasındaki gevşemeden ve yüksek petrol fiyatlarından yararlanabileceğini belirten HSBC, başkanlık seçimi öncesinde olası getirileri alınan risklere kıyasla olumlu değerlendiriyor.
Güney Afrika'da ise değerli metallerle bağlantılı yatırımlar öne çıkıyor. Yükselen emtia fiyatları madencilik şirketlerinin nakit akışlarını desteklerken, yapısal reformların da şirketlerin kârlılığını artırabileceği ifade ediliyor.
BAE ve Kolombiya için beklentiler iyileşti
HSBC'nin tavsiyesini yükselttiği BAE'de, ülkede yaşayan yabancıların ekonomik faaliyetlerinin güçlü kalması ve altyapı yatırımları olumlu unsurlar olarak gösteriliyor. Yabancı yatırımcıların piyasada henüz görece sınırlı pozisyona sahip olması da değerlendirmede yer alıyor.
Kolombiya'da ise kamu maliyesini güçlendirmeye yönelik adımların ve petrol ile doğal gaz sektörlerindeki düzenleyici kısıtlamaların azaltılmasının piyasayı destekleyebileceği belirtiliyor. Yeniden inşa faaliyetleriyle bağlantılı ihracat da ülke için fırsat alanları arasında sıralanıyor.
Reform beklentilerinin öne çıktığı bir diğer ülke Macaristan. HSBC, dondurulan Avrupa Birliği fonlarının serbest bırakılması ve yatırımların artması halinde ülkenin bundan yararlanabileceğini düşünüyor. Ancak kur ve siyasi risklerin devam ettiğini de hatırlatıyor.
Üç piyasanın tavsiyesi düşürüldü
Banka, bazı ülkelerde fırsat görürken diğerlerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Piyasaları destekleyecek etkenlerin zayıflaması ve ekonomik risklerin artması nedeniyle Meksika, Şili ve Mısır'ın tavsiyesi "nötr"e indirildi. Hindistan, Tayland, Endonezya ve Filipinler için ise "ağırlık azalt" tavsiyesi korundu.
HSBC'ye göre ülkeler arasındaki bu ayrışma, değişen küresel yatırım koşullarını yansıtıyor. Ekonomilerin dış şoklara dayanabilmesi ve stratejik alanlarda daha bağımsız hareket edebilmesi, hisse senetlerinin performansında giderek daha belirleyici olabilir.