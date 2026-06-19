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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini

Citi, ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normalleşmesiyle petrol fiyatlarında düşüş beklentisini korudu. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması sonrası petrol, savaşın başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Banka, fiyatların önümüzdeki 6 ila 12 ayda gerilemeyi sürdürerek 2027'nin ilk çeyreğinde daha da inebileceğini öngördü.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 1

Citi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normalleşmesiyle petrol fiyatlarında düşüş beklentisini korudu.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 2

Banka, petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde gerilemeye devam ederek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar bandına inebileceğini öngördü.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 3

Hürmüz akışları fiyatlarda baskı yaratıyor

Citi değerlendirmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki akışların yeniden başlaması ve zamanla normalleşmesinin petrol fiyatlarını yeniden zayıf temel görünüme bağladığını belirtti.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 4

Banka, bu sürecin arz endişelerini hafifletmesiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının güçlenebileceğine işaret etti.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 5

Petrol savaşın başından bu yana en düşük seviyede

ABD'nin perşembe günü İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıklamasının ardından petrol fiyatları geriledi.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 6

Fiyatlar, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 7

İhracatta normalleşme beklentisi

Analistler, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ihracatın önümüzdeki aylarda normale dönebileceğini değerlendiriyor.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 8

Buna karşın ABD ile İran arasındaki bazı temel sorunların henüz çözüme kavuşmadığına dikkat çekiliyor.

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Hürmüz'de normalleşme petrolü daha da aşağı çekebilir! Citi'den 2027 tahmini - Resim: 9

Bu nedenle normalleşme sürecinin piyasalar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

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