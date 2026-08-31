Hürmüz'de savaş, piyasalarda alarm! Petrol kritik eşiğin üzerine yükseldi

Washington'ın, Tahran'ı müzakereye yöneltmek amacıyla askeri baskı ile ekonomik yaptırımları birlikte kullandığı değerlendiriliyor. Yaptırımların İran'ın petrol ihracatını sınırlaması halinde ise, çatışmalar daha geniş bir alana yayılmasa dahi küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerindeki baskının sürmesi bekleniyor.