Hüyük mucizesi! 1700 futbol sahası büyüklüğündeki alana diktiler!

Konya’da çiftçilere verilen fide, malç naylonu ve altyapı destekleri çilek üretiminde hem rekolteyi hem de kırsal ekonomiyi büyüttü. Özellikle Hüyük ilçesinde yoğunlaşan üretim, bölge halkı için önemli bir gelir kapısına dönüşürken büyükşehirlerden köye dönüşü de beraberinde getirdi.