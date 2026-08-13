Hüyük mucizesi! 1700 futbol sahası büyüklüğündeki alana diktiler!
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere sağladığı 48 milyon çilek fidesi ve altyapı destekleri üretimde dikkat çekici bir dönüşüm sağladı. 2018’de yaklaşık 40 bin ton çilek üreten Konya’da rekolte 85 bin tona ulaşırken, kentin Türkiye üretimindeki payı yüzde 15’e çıktı. Hüyük’ün Başlamış Mahallesi’nde ise çilek üretiminin yaygınlaşmasıyla 30’lara kadar gerileyen nüfusun 700’e yükseldiği belirtildi.
Konya’da çiftçilere verilen fide, malç naylonu ve altyapı destekleri çilek üretiminde hem rekolteyi hem de kırsal ekonomiyi büyüttü. Özellikle Hüyük ilçesinde yoğunlaşan üretim, bölge halkı için önemli bir gelir kapısına dönüşürken büyükşehirlerden köye dönüşü de beraberinde getirdi.
Konya, 2018 yılında yaklaşık 40 bin tonluk üretimle Türkiye’nin en fazla çilek üreten 5’inci kentiydi. Planlı desteklerin ardından üretim yüzde 100’ün üzerinde artarak 85 bin tona yükseldi. Konya böylece Türkiye’deki toplam çilek üretiminin yüzde 15’ini tek başına karşılar hale gelirken ülke sıralamasında da 3’üncülüğe çıktı.
Konya’daki çilek üretiminin yarısından fazlası Hüyük ilçesinde gerçekleştiriliyor. 2021 yılında coğrafi işaret tescili alan Hüyük çileği, hem sofralık hem de reçellik olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep görüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın verdiği bilgilere göre, çiftçilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla kent genelinde bugüne kadar 48 milyon çilek fidesi dağıtıldı.
Üreticilere ayrıca 720 bin kilogram malç naylonu desteği sağlandı. Yaklaşık 1700 futbol sahası büyüklüğündeki alana karşılık gelen projeden 12 bin çiftçi yararlandı. Belediye, proje kapsamında üretim maliyetinin yüzde 50’sini karşıladı.
Çilek üretimindeki büyümenin ekonomik karşılığı da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Başkan Altay, desteklerin sahaya yansımasıyla tarımsal ekonomide oluşturulan katma değerin 14 milyar lira seviyesine çıktığını açıkladı. Hüyük çileğinin coğrafi işaret tescili de ürünün marka değerinin yükselmesine katkı sağladı.
Bir dönem 30’lara kadar gerileyen Başlamış Mahallesi’nin nüfusu 700’e kadar yükseldi. Başlamış Mahallesi Muhtarı Süleyman Irmak, çilek yetiştirmek amacıyla bölgeye gelenlerin sayısının arttığını ve üretimin kazançlı hale gelmesinin kırsaldaki hareketliliği güçlendirdiğini belirtti.