Bedel resmen açıklanmadı

Hyundai ve SoftBank, anlaşmanın mali şartlarını kamuoyuyla paylaşmadı. Güney Kore basını, işlem bedelinin yaklaşık 500 milyar won, başka bir ifadeyle 335 milyon dolar olabileceğini bildirdi.

Kesin bedel açıklanmadığı için 335 milyon dolarlık tutar şirket tarafından doğrulanmış bir satın alma fiyatı değil, piyasa tahmini olarak öne çıkıyor.