Hyundai robot devinin tamamını alıyor
Hyundai Motor Grubu, SoftBank’ın Boston Dynamics’te kalan yaklaşık yüzde 10’luk payını satın alarak robot şirketinin tek sahibi olacak. Yaklaşık 335 milyon dolarlık işlem, Atlas’ın 2028’de otomobil fabrikasına gireceği dönemde geliyor. Hyundai Motor Grubu, ABD merkezli robot üreticisi Boston Dynamics üzerindeki kontrolünü yüzde 100’e çıkarmaya hazırlanıyor. Grup, SoftBank’ın şirkette kalan yaklaşık yüzde 10’luk payını satın alacak. İşlem tamamlandığında Boston Dynamics, Hyundai’nin tamamına sahip olduğu bir iştirake dönüşecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son pay da alınacak
Hyundai, Kia, Hyundai Mobis, Hyundai Glovis ve grup şirketleri Boston Dynamics’in yüzde 90’dan fazlasını kontrol ediyor. SoftBank’ın elinde kalan yaklaşık yüzde 10’luk payın satın alınmasıyla ortaklık yapısı sadeleşecek.
Hyundai böylece yatırımlar, yeni robot modelleri, üretim kapasitesi ve olası halka arz konusunda tek başına karar verebilecek.
Bedel resmen açıklanmadı
Hyundai ve SoftBank, anlaşmanın mali şartlarını kamuoyuyla paylaşmadı. Güney Kore basını, işlem bedelinin yaklaşık 500 milyar won, başka bir ifadeyle 335 milyon dolar olabileceğini bildirdi.
Kesin bedel açıklanmadığı için 335 milyon dolarlık tutar şirket tarafından doğrulanmış bir satın alma fiyatı değil, piyasa tahmini olarak öne çıkıyor.
Değerleme 5 trilyon won
Yaklaşık yüzde 10’luk pay için konuşulan bedel, Boston Dynamics’in toplam değerini yaklaşık 5 trilyon wona taşıyor. Bu rakam güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 3,4 milyar dolara karşılık geliyor.
Hyundai, 2021’de Boston Dynamics’in yüzde 80’ini satın alırken robot şirketine yaklaşık 1,1 milyar dolar değer biçmişti.
Yeni hesap, Boston Dynamics’in değerinin beş yılda yaklaşık üç katına çıktığına işaret ediyor.
Kontrol neden önemli
Boston Dynamics’in tamamen Hyundai bünyesine geçmesi, otomobil üreticisinin robot teknolojisini fabrikalara daha hızlı taşımasını sağlayabilir.
Hyundai, robotların yalnızca ayrı bir teknoloji ürünü olarak satılmasını değil, otomobil fabrikalarının üretim sistemine entegre edilmesini hedefliyor.
Tam kontrol; yatırım takvimi, ürün geliştirme, yeni fabrika kurulumu ve uzun vadeli finansman kararlarında daha geniş hareket alanı oluşturacak.
Atlas 2028’de başlayacak
Hyundai, Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ı 2028’den itibaren ABD’nin Georgia eyaletindeki otomobil fabrikasında kullanmayı planlıyor.
Atlas’ın ilk aşamada üretim hattındaki parçaları doğru sıraya yerleştiren görevlerde çalışması bekleniyor.
İnsansı robot, ağır parçaların taşınması ve tekrarlayan işlerin otomatikleştirilmesi için gerçek fabrika koşullarında test edilecek.
İlk işi parça sıralamak
Parça sıralama işlemi, otomobil üretiminde montaj hattının kesintisiz çalışmasını sağlayan önemli aşamalardan biri olarak kabul ediliyor.
Doğru parçanın doğru zamanda üretim hattına ulaşmaması, bütün montaj sürecini yavaşlatabiliyor.
Atlas’ın bu alanda kullanılması, Hyundai’ye robotun hızını, güvenilirliğini ve insanlarla aynı üretim ortamında çalışma kapasitesini ölçme imkânı verecek.
Montaj hedefi 2030
Hyundai, Atlas’ın görev alanını 2030’dan itibaren parça montajına kadar genişletmeyi değerlendiriyor.
Robotların doğrudan montaj hattında çalışması, otomotiv sektöründeki otomasyonun yeni bir aşamaya geçmesi anlamına gelecek.
Şirket, Atlas’ın fabrikadaki kullanımından elde edeceği verileri diğer üretim tesislerine ve yeni robot modellerine aktarabilecek.
Robotlar fabrikayı değiştiriyor
Boston Dynamics, Atlas’ın yanında dört ayaklı Spot ve yük taşıma amaçlı Stretch robotlarını da geliştiriyor.
Spot; enerji tesisleri, fabrikalar, madenler ve riskli alanlarda denetim görevlerinde kullanılıyor.
Stretch ise depolarda koli taşıma ve kamyon boşaltma işlemlerini otomatikleştirmek üzere tasarlandı.
Hyundai’nin tam kontrolü, farklı robotların otomotiv, lojistik ve parça üretim tesislerinde birlikte kullanılmasının önünü açabilir.
Sendikada iş gücü kaygısı
Robot yatırımları, Hyundai’nin Güney Kore’deki çalışanları arasında iş güvencesi tartışmasını da büyütüyor.
Hyundai Motor sendikası, yapay zekâ ve robotların montaj hatlarında insan çalışanların yerini alabileceğini savunuyor.
Sendika, yıllık ücret görüşmelerinde şirketin net kârının yüzde 30’unun çalışanlara prim olarak ayrılmasını ve iş güvencesi verilmesini talep ediyor.
10 bin kişilik hesap
Sendikanın hesabına göre Hyundai’de örgütlü yaklaşık 24 bin 676 çalışanın her yıl ortalama 2 bini 2032’ye kadar emekli olacak.
Şirket yeni çalışan almazsa sendikalı çalışan sayısının yaklaşık 10 bin kişi azalabileceği belirtiliyor.
Bu rakam mevcut sendikalı iş gücünün yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor.
Robotların üretim hatlarına girmesi ile emekliliklerin aynı döneme denk gelmesi, istihdam tartışmasını daha görünür hâle getiriyor.
Hisse tepkisi sınırlı kaldı
Hyundai Motor hisseleri açıklamanın ardından yüzde 2,1 geriledi.
Aynı gün Güney Kore’nin KOSPI endeksindeki kayıp yüzde 6,4’e ulaştığı için Hyundai hisseleri genel piyasadan daha sınırlı düştü.
Yatırımcılar satın alma açıklamasından çok Boston Dynamics’e biçilen toplam değere odaklandı.
Piyasa, robot şirketinin değerinin Hyundai hisselerinde yeni bir yükseliş gerekçesi oluşturup oluşturmayacağını tartışıyor.
Halka arz seçeneği masada
Tam mülkiyet, Hyundai’nin Boston Dynamics’i gelecekte halka arz etme konusunda daha esnek hareket etmesini sağlayabilir.
Şirket, Boston Dynamics için henüz kesin bir halka arz tarihi açıklamadı.
Robotların ticari kullanımının genişlemesi, gelirlerin büyümesi ve üretim kapasitesinin artması, olası halka arzın değerini belirleyecek.
Yatırımcıların izleyeceği ana takvim ise Atlas’ın 2028’de Georgia fabrikasında göreve başlaması olacak.