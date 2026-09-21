IBAN’a para gönderirken yapılan 7 hata: Para yanlış kişiye giderse ne olur?

IBAN üzerinden para göndermek günlük bankacılık işlemlerinin en sık kullanılan yöntemlerinden biri. Ancak birkaç saniyede tamamlanan para transferlerinde yapılan küçük bir dikkatsizlik, paranın yanlış hesaba gitmesine ya da işlemin düzeltilmesi için ek süreçlerle uğraşılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle para gönderme işlemini onaylamadan önce girilen bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.