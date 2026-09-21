IBAN’a para gönderirken yapılan 7 hata: Para yanlış kişiye giderse ne olur?
IBAN ile para transferi yaparken alıcı bilgilerinin yanlış girilmesi, açıklama bölümünün boş bırakılması veya ödeme öncesinde bilgilerin kontrol edilmemesi sorunlara yol açabiliyor. Peki para yanlış kişiye gönderilirse ne olur ve IBAN’a para gönderirken hangi hatalardan kaçınmak gerekir?
IBAN üzerinden para göndermek günlük bankacılık işlemlerinin en sık kullanılan yöntemlerinden biri. Ancak birkaç saniyede tamamlanan para transferlerinde yapılan küçük bir dikkatsizlik, paranın yanlış hesaba gitmesine ya da işlemin düzeltilmesi için ek süreçlerle uğraşılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle para gönderme işlemini onaylamadan önce girilen bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.
1. IBAN numarasını kontrol etmeden işlemi onaylamak
IBAN numarasındaki tek bir karakterin dahi yanlış girilmesi transfer işlemini etkileyebilir. Bu nedenle işlem onaylanmadan önce IBAN’ın tamamının kontrol edilmesi gerekiyor.
2. Alıcının adını ve soyadını kontrol etmemek
Para gönderilen kişinin adı ve soyadı, işlemin doğru kişiye yapıldığından emin olmak için kontrol edilmesi gereken temel bilgiler arasında yer alıyor.
3. Kayıtlı IBAN’ı kontrol etmeden kullanmak
Daha önce kaydedilmiş bir IBAN’ın hâlâ doğru kişiye ait olduğu varsayılarak işlem yapılması hata riskini artırabiliyor. Kayıtlı hesap bilgileri de transfer öncesinde yeniden kontrol edilmeli.
4. Açıklama bölümünü boş bırakmak
Özellikle borç, kira, alışveriş veya başka bir ödeme için yapılan transferlerde açıklama bölümünün boş bırakılması, daha sonra ödemenin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesini zorlaştırabilir.
5. Gönderilecek tutarı yanlış yazmak
IBAN doğru olsa bile transfer tutarının yanlış girilmesi farklı bir sorun yaratabilir. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde rakamlar onay ekranında yeniden kontrol edilmeli.
6. Bankanın onay ekranındaki bilgileri okumadan işlemi tamamlamak
Transferin son aşamasındaki onay ekranı, IBAN, alıcı ve tutar gibi bilgilerin son kez kontrol edilmesine imkân verir. Bu ekranı kontrol etmeden işlemi tamamlamak hatanın fark edilmesini geciktirebilir.
7. Yanlış transferi fark ettiği halde beklemek
Para yanlış hesaba gönderildiyse zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçmek sürecin en önemli adımlarından biri. İşlemin ayrıntıları bankaya bildirilerek izlenecek yol hakkında bilgi alınmalı.
Para yanlış kişiye giderse ne olur?
IBAN’a gönderilen paranın yanlış kişiye ulaştığının fark edilmesi halinde göndericinin öncelikle bankasıyla iletişime geçmesi gerekir.
Transferin ne zaman yapıldığı, gönderilen tutar ve işlem bilgileri bankaya iletilerek durum bildirilmelidir. Bundan sonraki süreç, yapılan işlemin niteliğine ve paranın ulaştığı hesaba göre ilerleyebilir.
Bu nedenle yanlış transferlerde beklemek yerine işlemin fark edildiği anda bankaya başvurmak önem taşıyor.
Para transferini tamamlamadan önce IBAN numarası, alıcı bilgileri, gönderilecek tutar ve işlem açıklamasının yeniden kontrol edilmesi olası hataların önüne geçmek açısından önem taşıyor.
Özellikle yüksek tutarlı transferlerde birkaç saniyelik son kontrol, yanlış hesaba para gönderilmesi nedeniyle yaşanabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.