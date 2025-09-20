İcra ve iflas kanunu değişiyor: Maaşlara haciz oranı değişecek, kripto paralar haciz listesine alınacak!
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı reform paketiyle icra ve iflas kanununda değişiklikler yapılacak. Netleşmeye başlayan reform paketine göre maaş haczi kişinin kazancına göre değişecek. Asgari ücrete en fazla yüzde 10 haciz uygulanabilecek. Borçlunun temel eşyaları korunurken, kripto varlıklar ve menkul kıymetler haciz listesine alınacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurduğu, uzun süredir hazırlıkları süren icra ve iflas kanunu reform paketi netleşmeye başladı.
Tasarı, hem borçluların temel yaşam koşullarını güvence altına almayı hem de alacaklıların haklarını korumayı amaçlıyor.
Mevcut düzenlemeye göre maaşın yüzde 25’ine kadar haciz uygulanabiliyordu. Yeni tasarıyla birlikte bu oran düşürülüyor.
Düzenlemeyle asgari ücretle çalışanların maaşının en fazla yüzde 10’u haczedilebilecek.
Asgari ücretin iki katı gelir elde edenlerde ise en fazla yüzde 20 kesinti yapılabilecek.
Taslakta borçlu lehine getirilen önemli yenilikler arasında konut hacizlerinin sınırlandırılması ve kişisel eşyaların korunması da öne çıkıyor.
NTV'de yer alan habere göre; borçlunun sahip olduğu kripto paralar ve menkul kıymetler de haczedilebilecek mallar listesine dahil edildi.