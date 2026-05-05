İflas bayrağını çeken şirketin 138 uçağı ne olacak?
34 yıl sonra faaliyetlerini durduran Spirit Airlines, 17 bin çalışanı etkileyen iflasıyla havacılık sektörünü sarstı. Gözler şimdi 138 uçaklık filonun geleceğinde.
ABD merkezli düşük maliyetli havayolu Spirit Airlines’ın operasyonlarını sonlandırması, sadece çalışanları değil küresel havacılık sektörünü de etkiledi.
Şirketin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 17 bin kişi işsiz kalırken, 138 uçaktan oluşan genç filosunun nasıl değerlendirileceği kritik bir başlık haline geldi.
Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurduğu dönemde toplam 138 yolcu uçağına sahipti. Ortalama yaşı 6,3 yıl olan filo, sektör standartlarına göre oldukça genç ve verimli olarak değerlendiriliyor.
Filonun en büyük kısmını 77 adet Airbus A321neo oluşturdu. 228 yolcu kapasitesine sahip bu uçaklar, uzun menzil ve yakıt verimliliğiyle şirketin ana operasyon yükünü taşıyordu.
Şirketin filosunda ayrıca 44 adet Airbus A320neo ve 15 adet A320ceo bulunuyordu.
Bu uçaklar özellikle kısa ve orta mesafeli uçuşlarda yoğun şekilde kullanıldı.
Filoda yalnızca 2 adet Airbus A319ceo yer aldı. Bu uçaklar daha düşük talep olan hatlarda esneklik sağlamak amacıyla kullanılıyordu.
Spirit Airlines, ABD başta olmak üzere Karayipler ve Latin Amerika’da 80’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiriyordu.
Geniş uçuş ağı, şirketin pazar payını uzun yıllar korumasını sağladı.
Uzmanlara göre filodaki uçakların büyük kısmı leasing şirketlerine iade edilecek ya da diğer havayolu şirketlerine kiralanacak.
Genç filo yapısı nedeniyle bu uçaklara talebin yüksek olması bekleniyor.
Spirit Airlines’ın iflası, düşük maliyetli havayolu modelinin sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Artan yakıt, işçilik ve operasyon maliyetleri bu model üzerinde baskı oluşturuyor.
Analistler, bu gelişmenin havacılık sektöründe konsolidasyonu hızlandırabileceğini belirtiyor.
Büyük şirketlerin daha fazla güç kazanacağı bir dönemin başlayabileceği ifade ediliyor.