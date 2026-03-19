İflas sürecindeki mobilya devi yeniden yapılanma planını devreye aldı

Almanya’da masif ahşap mobilya üreticisi Rodam, kendi yönetiminde iflas sürecine girerken üretimini durdurmadı. Mahkeme gözetiminde başlatılan yeniden yapılanma sürecinde çalışan maaşları güvence altına alınırken, şirket yönetimi krizi fırsata çevirerek operasyonları yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Mutluhan Yıldız
Almanya’da masif ahşap mobilya üretimi yapan Rodam, mali darboğaz nedeniyle kendi yönetiminde iflas sürecine girdi. Münster Yerel Mahkemesi tarafından başlatılan süreçte şirket faaliyetlerini durdurmadan yeniden yapılanmaya odaklandı.

Mahkeme, ön inceleme kapsamında Dr. Frank Kreuznacht ve avukat Thore Voß’u genel temsilci olarak görevlendirirken, geçici kayyum görevine Dr. Carsten M. Wirth’i atadı. Bu adım, sürecin kontrollü şekilde ilerlemesini hedefliyor.

Yeniden yapılanma planı devrede

Rodam için hazırlanan yeniden yapılandırma planı, şirketin genel müdürü Alexander Haas ile şirket sahibi Godehard Pöttker’in koordinasyonunda oluşturuldu. Yönetim ve uzman ekip, şirketin finansal yapısını hızla güçlendirmeyi ve operasyonları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. 

Öte yandan, Pöttker Grubu bünyesindeki diğer şirketlerin bu süreçten etkilenmediği açıklandı.

Çalışanların maaşı güvence altında

Şirket çalışanlarının maaşlarının üç ay boyunca iflas ödeneği kapsamında garanti altına alındığı belirtildi. Yetkililer, çalışanların yeniden yapılandırma sürecine destek verdiğini vurguladı.

“Bu süreç bir fırsat olabilir”

Şirket sahibi Godehard Pöttker, finansal sorunların daha önce tespit edildiğini ve ilk adımların atıldığını ifade ederken, sürecin detaylı analizlerle ilerleyeceğini söyledi.

Genel müdür Alexander Haas ise iflas sürecinin Rodam için bir çıkış fırsatı sunduğunu belirterek, şirketin uzun vadede yüksek kaliteli masif ahşap mobilya üreticisi konumunu korumayı hedeflediğini dile getirdi.

Alacaklılar komitesi süreci yakından izliyor

Mahkeme tarafından oluşturulan alacaklılar komitesi de yeniden yapılandırma sürecine aktif destek veriyor. Yönetim ve danışmanlarla birlikte yürütülen çalışmaların şirketin geleceği açısından kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

