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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor

Bir dönem İngiltere'nin en bilinen moda markalarından biri olan Quiz Clothing için yolun sonu geldi. Mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine giren şirket, ülkedeki kalan son 20 mağazasını da kapatma kararı aldı.

Remziye Karakuş
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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 1

İngiltere'nin köklü moda perakendecilerinden Quiz Clothing, mağaza ağını tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede faaliyet gösteren son 20 mağaza da 20 Haziran itibarıyla kapılarını kapatacak. Böylece markanın fiziksel mağaza operasyonları tamamen sona erecek.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 2

1993 yılında İskoçya'da kurulan Quiz Clothing, son yıllarda yaşadığı finansal zorlukların ardından Şubat 2026'da yönetime devredilmişti. Şirket, artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve zayıflayan satış performansı nedeniyle ayakta kalmakta zorlandı.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 3

Yetkililer, şirketin yeniden yapılandırılması için çeşitli seçenekleri değerlendirse de mağazaların faaliyetlerini sürdürmesi mümkün olmadı. Bunun üzerine kademeli kapanış planı devreye alındı.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 4

Son aylarda Aberdeen, Inverness, Warrington, Basingstoke ve Watford gibi birçok şehirdeki mağazalar faaliyetlerini durdurdu. Son aşamada Sheffield, Portsmouth, Leicester, Hull ve Livingston gibi şehirlerde bulunan mağazalar da kapanacak.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 5

Kapanış süreci kapsamında mağazalarda geniş çaplı indirim kampanyaları başlatıldı. Bazı ürünlerde yüzde 70 ila yüzde 80'e varan indirimler uygulanırken, elde kalan stokların hızla tüketilmeye çalışıldığı bildirildi.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 6

Quiz Clothing'in kapanışı yalnızca mağazaları değil, çalışanları da doğrudan etkiliyor. 

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 7

Daha önce merkez ofis ve lojistik operasyonlarında 100'den fazla kişinin işini kaybettiği açıklanmıştı. 

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 8

Mağazaların kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışanın daha işsiz kalabileceği belirtiliyor.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 9

Quiz Clothing'in kapanışı, İngiltere'de fiziksel mağazaların karşı karşıya olduğu sorunların son örneklerinden biri oldu.

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İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor - Resim: 10

Yüksek işletme giderleri, kira maliyetleri ve online alışverişin büyümesi, geleneksel mağaza zincirleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

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