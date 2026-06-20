İflas sürecine giren moda devi son 20 mağazasını da kapatıyor
Bir dönem İngiltere'nin en bilinen moda markalarından biri olan Quiz Clothing için yolun sonu geldi. Mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine giren şirket, ülkedeki kalan son 20 mağazasını da kapatma kararı aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'nin köklü moda perakendecilerinden Quiz Clothing, mağaza ağını tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede faaliyet gösteren son 20 mağaza da 20 Haziran itibarıyla kapılarını kapatacak. Böylece markanın fiziksel mağaza operasyonları tamamen sona erecek.
1993 yılında İskoçya'da kurulan Quiz Clothing, son yıllarda yaşadığı finansal zorlukların ardından Şubat 2026'da yönetime devredilmişti. Şirket, artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve zayıflayan satış performansı nedeniyle ayakta kalmakta zorlandı.
Yetkililer, şirketin yeniden yapılandırılması için çeşitli seçenekleri değerlendirse de mağazaların faaliyetlerini sürdürmesi mümkün olmadı. Bunun üzerine kademeli kapanış planı devreye alındı.
Son aylarda Aberdeen, Inverness, Warrington, Basingstoke ve Watford gibi birçok şehirdeki mağazalar faaliyetlerini durdurdu. Son aşamada Sheffield, Portsmouth, Leicester, Hull ve Livingston gibi şehirlerde bulunan mağazalar da kapanacak.
Kapanış süreci kapsamında mağazalarda geniş çaplı indirim kampanyaları başlatıldı. Bazı ürünlerde yüzde 70 ila yüzde 80'e varan indirimler uygulanırken, elde kalan stokların hızla tüketilmeye çalışıldığı bildirildi.
Quiz Clothing'in kapanışı yalnızca mağazaları değil, çalışanları da doğrudan etkiliyor.
Daha önce merkez ofis ve lojistik operasyonlarında 100'den fazla kişinin işini kaybettiği açıklanmıştı.
Mağazaların kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışanın daha işsiz kalabileceği belirtiliyor.
Quiz Clothing'in kapanışı, İngiltere'de fiziksel mağazaların karşı karşıya olduğu sorunların son örneklerinden biri oldu.
Yüksek işletme giderleri, kira maliyetleri ve online alışverişin büyümesi, geleneksel mağaza zincirleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.