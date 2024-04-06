İhtiyaç kredisi faizinde rekor: 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın adımları sonrası hem kredi hem mevduat faizleri yükseliş devam ediyor. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aşarak rekor kırdı. Bankalar da ihtiyaç kredisi faizlerinde düzenlemeye gitti. Peki, 100 bin TL'nin 24 ay vadeli ödemesi ne kadar oldu? İşte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi. Ticari kredi faizi yüzde 66'yı; TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?
ING
Faiz oranı: Yüzde 4,46
Aylık taksit: 7.819,79 TL
Toplam geri ödeme: 188.174,96 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 4,92
Aylık taksit: 8.261,81 TL
Toplam geri ödeme: 198.858,44 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 5,19
Aylık taksit: 8.526,17 TL
Toplam geri ödeme: 205.203,08 TL