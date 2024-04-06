İhtiyaç kredisi faizinde rekor: 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi. Ticari kredi faizi yüzde 66'yı; TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?