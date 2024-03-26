İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 ve 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından bankalar da güncellemelerine devam ediyor. Hem mevduat faizleri hem de ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi. Mevduat faizleri yüzde 55'i aşarken ihtiyaç kredisi faizleri de yüzde 6'ya yaklaştı. Peki, 50 ve 100 bin TL'nin 24 ay vadeli ödemesi ne kadar oldu? İşte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta (TCMB) gerçekleştirdiği sürpriz faiz artışıyla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da hızla güncelleme yaptı. Bazı özel bankaların yeni müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranları yüzde 57’ye kadar yükseldi. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 ve 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?
İşte bankalara göre 100 bin TL'nin 24 ay vadeyle taksit ve toplam geri ödeme tutarları...
ING
Faiz oranı: Yüzde 4,57
Aylık taksit: 7.924 TL
Toplam geri ödeme: 190.688 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 5,55
Aylık taksit: 8.884 TL
Toplam geri ödeme: 213.793 TL