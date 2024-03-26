İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 ve 50 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta (TCMB) gerçekleştirdiği sürpriz faiz artışıyla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası bankalar da hızla güncelleme yaptı. Bazı özel bankaların yeni müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranları yüzde 57’ye kadar yükseldi. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 ve 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı?

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