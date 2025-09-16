Google Haberler

İhtiyaç kredisi faizlerinde yeni oranlar: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel veriler...

Günlük harcamalarını karşılamak ya da farklı ihtiyaçlarını finanse etmek isteyenler ilk olarak bankaların ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Bu sebeple de ihtiyaç kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın eylülde politika faizini 250 baz puan indirmesi, kredilere de yansıdı. Peki, 16 Eylül 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi ne kadar oldu?

Merve Özçelik
Vatandaşların eğitim, sağlık, tatil ya da beklenmedik masraflar gibi birçok harcamasını karşılamak için en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredileri oluyor. Satın alınmak istenen ürün ve hizmetleri finanse etmede en çok başvurulan yöntemlerden biri ihtiyaç kredileri olurken, bu alandaki faiz oranları da sürekli takip ediliyor.

Öte yandan eylülde Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirmesi, bankaların kredi fazilerine de yansıdı.

Peki, bankaların ihtiyaç kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte 16 Eylül 2025 itibarıyla banka banka 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi...

ŞEKERBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,33

Aylık Taksit: 25 bin 85 TL

Toplam Ödeme: 302 bin 22 TL

HALKBANK

(Hızlı Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,06

Aylık Taksit: 24 bin 617 TL

Toplam Ödeme: 296 bin 555 TL

VAKIFBANK

(İhtiyaç Kredisi Kampanyası)

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık Taksit: 24 bin 496 TL

Toplam Ödeme: 295 bin 107 TL

FİBABANKA

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,50

Aylık Taksit: 23 bin 659 TL

Toplam Ödeme: 285 bin 65 TL

AKBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,33

Aylık Taksit: 23 bin 372 TL

Toplam Ödeme: 281 bin 621 TL

GARANTİ BBVA

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,24

Aylık Taksit: 23 bin 221 TL

Toplam Ödeme: 279 bin 805 TL

ZİRAAT KATILIM

(İhtiyaç Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 23 bin 137 TL

Toplam Ödeme: 278 bin 650 TL

ENPARA

(Enpara.com İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,14

Aylık Taksit: 23 bin 53 TL

Toplam Ödeme: 276 bin 645 TL

TÜRKİYE FİNANS

(3 Ay Ertelemeli Finansman)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,04

Aylık Taksit: 22 bin 886 TL

Toplam Ödeme: 274 bin 643 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 22 bin 803 TL

Toplam Ödeme: 274 bin 794 TL

N KOLAY

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 22 bin 472 TL

Toplam Ödeme: 270 bin 817 TL

YAPI KREDİ

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 22 bin 307 TL

Toplam Ödeme: 268 bin 839 TL

DENİZBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 22 bin 307 TL

Toplam Ödeme: 268 bin 839 TL

ING

(3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,64

Aylık Taksit: 22 bin 225 TL

Toplam Ödeme: 267 bin 703 TL

QNB

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 3,59

Aylık Taksit: 22 bin 143 TL

Toplam Ödeme: 266 bin 869 TL

HSBC

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,59

Aylık Taksit: 22 bin 143 TL

Toplam Ödeme: 266 bin 719 TL

GETİR FİNANS

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 22 bin 77 TL

Toplam Ödeme: 264 bin 933 TL

TEB

(3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 21 bin 816 TL

Toplam Ödeme: 262 bin 950 TL

ALTERNATİF BANK

(Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 21 bin 816 TL

Toplam Ödeme: 262 bin 800 TL

ON PLUS

(Avantajl Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,29

Aylık Taksit: 21 bin 654 TL

Toplam Ödeme: 261 bin 2 TL

