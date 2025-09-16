Vatandaşların eğitim, sağlık, tatil ya da beklenmedik masraflar gibi birçok harcamasını karşılamak için en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredileri oluyor. Satın alınmak istenen ürün ve hizmetleri finanse etmede en çok başvurulan yöntemlerden biri ihtiyaç kredileri olurken, bu alandaki faiz oranları da sürekli takip ediliyor.