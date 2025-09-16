İhtiyaç kredisi faizlerinde yeni oranlar: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel veriler...
Günlük harcamalarını karşılamak ya da farklı ihtiyaçlarını finanse etmek isteyenler ilk olarak bankaların ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Bu sebeple de ihtiyaç kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın eylülde politika faizini 250 baz puan indirmesi, kredilere de yansıdı. Peki, 16 Eylül 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi ne kadar oldu?
Vatandaşların eğitim, sağlık, tatil ya da beklenmedik masraflar gibi birçok harcamasını karşılamak için en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredileri oluyor. Satın alınmak istenen ürün ve hizmetleri finanse etmede en çok başvurulan yöntemlerden biri ihtiyaç kredileri olurken, bu alandaki faiz oranları da sürekli takip ediliyor.
Öte yandan eylülde Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirmesi, bankaların kredi fazilerine de yansıdı.
Peki, bankaların ihtiyaç kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte 16 Eylül 2025 itibarıyla banka banka 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi...
ŞEKERBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,33
Aylık Taksit: 25 bin 85 TL
Toplam Ödeme: 302 bin 22 TL
HALKBANK
(Hızlı Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,06
Aylık Taksit: 24 bin 617 TL
Toplam Ödeme: 296 bin 555 TL
VAKIFBANK
(İhtiyaç Kredisi Kampanyası)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 24 bin 496 TL
Toplam Ödeme: 295 bin 107 TL
FİBABANKA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 23 bin 659 TL
Toplam Ödeme: 285 bin 65 TL
AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,33
Aylık Taksit: 23 bin 372 TL
Toplam Ödeme: 281 bin 621 TL
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,24
Aylık Taksit: 23 bin 221 TL
Toplam Ödeme: 279 bin 805 TL
ZİRAAT KATILIM
(İhtiyaç Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 23 bin 137 TL
Toplam Ödeme: 278 bin 650 TL
ENPARA
(Enpara.com İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,14
Aylık Taksit: 23 bin 53 TL
Toplam Ödeme: 276 bin 645 TL
TÜRKİYE FİNANS
(3 Ay Ertelemeli Finansman)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,04
Aylık Taksit: 22 bin 886 TL
Toplam Ödeme: 274 bin 643 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 22 bin 803 TL
Toplam Ödeme: 274 bin 794 TL
N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 22 bin 472 TL
Toplam Ödeme: 270 bin 817 TL
YAPI KREDİ
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22 bin 307 TL
Toplam Ödeme: 268 bin 839 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22 bin 307 TL
Toplam Ödeme: 268 bin 839 TL
ING
(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 22 bin 225 TL
Toplam Ödeme: 267 bin 703 TL
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 22 bin 143 TL
Toplam Ödeme: 266 bin 869 TL
HSBC
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 22 bin 143 TL
Toplam Ödeme: 266 bin 719 TL
GETİR FİNANS
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 22 bin 77 TL
Toplam Ödeme: 264 bin 933 TL
TEB
(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21 bin 816 TL
Toplam Ödeme: 262 bin 950 TL
ALTERNATİF BANK
(Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21 bin 816 TL
Toplam Ödeme: 262 bin 800 TL
ON PLUS
(Avantajl Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 21 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 261 bin 2 TL