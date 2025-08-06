Tatile gitmek isteyenler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ya da ihtiyaçlarını satın almak isteyenlerin ilk durağı ihtiyaç kredileri oluyor. Bu sebeple de bankaların faiz oranları yakından takip ediliyor. 1 | 23

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu indirim, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da etkili oldu. Faizlerde düşüş gözlendi. 2 | 23

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler de bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel faiz ve geri ödeme tutarları... 3 | 23

GARANTİ BBVA (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 5,54 Aylık Taksit: 19 bin 89 TL Toplam Ödeme: 229 bin 931 TL 4 | 23

ŞEKERBANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 5,33 Aylık Taksit: 18 bin 814 TL Toplam Ödeme: 226 bin 517 TL 5 | 23

HALKBANK (Hızlı Kredi) Faiz Oranı: Yüzde 5,25 Aylık Taksit: 18 bin 709 TL Toplam Ödeme: 225 bin 377 TL 6 | 23

ZİRAAT BANKASI (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,99 Aylık Taksit: 18 bin 372 TL Toplam Ödeme: 221 bin 218 TL 7 | 23

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 4,99 Aylık Taksit: 18 bin 372 TL Toplam Ödeme: 221 bin 330 TL 8 | 23

FİBABANKA (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,95 Aylık Taksit: 18 bin 320 TL Toplam Ödeme: 220 bin 710 TL 9 | 23

AKBANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,83 Aylık Taksit: 18 bin 166 TL Toplam Ödeme: 218 bin 857 TL 10 | 23

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 4,49 Aylık Taksit: 17 bin 732 TL Toplam Ödeme: 213 bin 776 TL 11 | 23

TÜRKİYE İŞ BANKASI (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,30 Aylık Taksit: 17 bin 491 TL Toplam Ödeme: 210 bin 761 TL 12 | 23

ENPARA (Enpara.com İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,14 Aylık Taksit: 17 bin 290 TL Toplam Ödeme: 207 bin 484 TL 13 | 23

TÜRKİYE FİNANS (3 Ay Ertelemeli Finansman) Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,09 Aylık Taksit: 17 bin 227 TL Toplam Ödeme: 206 bin 732 TL 14 | 23

N KOLAY (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,99 Aylık Taksit: 17 bin 102 TL Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL 15 | 23

DENİZBANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,99 Aylık Taksit: 17 bin 102 TL Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL 16 | 23

ING (3 Ay Ertelemeli Kredi) Faiz Oranı: Yüzde 3,79 Aylık Taksit: 16 bin 854 TL Toplam Ödeme: 203 bin TL 17 | 23

GETİR FİNANS (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,65 Aylık Taksit: 16 bin 681 TL Toplam Ödeme: 200 bin 175 TL 18 | 23

HSBC (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,65 Aylık Taksit: 16 bin 681 TL Toplam Ödeme: 200 bin 925 TL 19 | 23

QNB (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 3,64 Aylık Taksit: 16 bin 668 TL Toplam Ödeme: 200 bin 890 TL 20 | 23

ALTERNATİF BANK (Dijital İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,59 Aylık Taksit: 16 bin 607 TL Toplam Ödeme: 200 bin 39 TL 21 | 23

ON DİJİTAL BANKACILIK (Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,39 Aylık Taksit: 16 bin 362 TL Toplam Ödeme: 197 bin 212 TL 22 | 23