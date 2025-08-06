İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama...
Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak veya satın almak istedikleri ürün ve hizmetler için ilk olarak ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini temmuz ayında 300 baz puan indirmesi ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da etkili oldu. Birçok banka faiz oranlarını düşürdü. Peki, 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...
Tatile gitmek isteyenler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ya da ihtiyaçlarını satın almak isteyenlerin ilk durağı ihtiyaç kredileri oluyor.
Bu sebeple de bankaların faiz oranları yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu indirim, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da etkili oldu. Faizlerde düşüş gözlendi.
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler de bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranları ne kadar?
İşte bankaların güncel faiz ve geri ödeme tutarları...
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,54
Aylık Taksit: 19 bin 89 TL
Toplam Ödeme: 229 bin 931 TL
ŞEKERBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,33
Aylık Taksit: 18 bin 814 TL
Toplam Ödeme: 226 bin 517 TL
HALKBANK
(Hızlı Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,25
Aylık Taksit: 18 bin 709 TL
Toplam Ödeme: 225 bin 377 TL
ZİRAAT BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 18 bin 372 TL
Toplam Ödeme: 221 bin 218 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 18 bin 372 TL
Toplam Ödeme: 221 bin 330 TL
FİBABANKA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,95
Aylık Taksit: 18 bin 320 TL
Toplam Ödeme: 220 bin 710 TL
AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,83
Aylık Taksit: 18 bin 166 TL
Toplam Ödeme: 218 bin 857 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 17 bin 732 TL
Toplam Ödeme: 213 bin 776 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,30
Aylık Taksit: 17 bin 491 TL
Toplam Ödeme: 210 bin 761 TL
ENPARA
(Enpara.com İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,14
Aylık Taksit: 17 bin 290 TL
Toplam Ödeme: 207 bin 484 TL
TÜRKİYE FİNANS
(3 Ay Ertelemeli Finansman)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,09
Aylık Taksit: 17 bin 227 TL
Toplam Ödeme: 206 bin 732 TL
N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 17 bin 102 TL
Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 17 bin 102 TL
Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL
ING
(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 16 bin 854 TL
Toplam Ödeme: 203 bin TL
GETİR FİNANS
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 16 bin 681 TL
Toplam Ödeme: 200 bin 175 TL
HSBC
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 16 bin 681 TL
Toplam Ödeme: 200 bin 925 TL
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 16 bin 668 TL
Toplam Ödeme: 200 bin 890 TL
ALTERNATİF BANK
(Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 16 bin 607 TL
Toplam Ödeme: 200 bin 39 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
(Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 16 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 197 bin 212 TL
TEB
(Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 16 bin 362 TL
Toplam Ödeme: 197 bin 212 TL