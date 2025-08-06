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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama...

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak veya satın almak istedikleri ürün ve hizmetler için ilk olarak ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini temmuz ayında 300 baz puan indirmesi ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da etkili oldu. Birçok banka faiz oranlarını düşürdü. Peki, 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranı ve aylık geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 1

Tatile gitmek isteyenler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ya da ihtiyaçlarını satın almak isteyenlerin ilk durağı ihtiyaç kredileri oluyor.

Bu sebeple de bankaların faiz oranları yakından takip ediliyor.

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 2

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu indirim, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da etkili oldu. Faizlerde düşüş gözlendi.

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 3

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler de bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin faiz oranları ne kadar?

İşte bankaların güncel faiz ve geri ödeme tutarları...

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 4

GARANTİ BBVA

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,54

Aylık Taksit: 19 bin 89 TL

Toplam Ödeme: 229 bin 931 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 5

ŞEKERBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,33

Aylık Taksit: 18 bin 814 TL

Toplam Ödeme: 226 bin 517 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 6

HALKBANK

(Hızlı Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 5,25

Aylık Taksit: 18 bin 709 TL

Toplam Ödeme: 225 bin 377 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 7

ZİRAAT BANKASI

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık Taksit: 18 bin 372 TL

Toplam Ödeme: 221 bin 218 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 8

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık Taksit: 18 bin 372 TL

Toplam Ödeme: 221 bin 330 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 9

FİBABANKA

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,95

Aylık Taksit: 18 bin 320 TL

Toplam Ödeme: 220 bin 710 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 10

AKBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,83

Aylık Taksit: 18 bin 166 TL

Toplam Ödeme: 218 bin 857 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 11

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 17 bin 732 TL

Toplam Ödeme: 213 bin 776 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,30

Aylık Taksit: 17 bin 491 TL

Toplam Ödeme: 210 bin 761 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 13

ENPARA

(Enpara.com İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,14

Aylık Taksit: 17 bin 290 TL

Toplam Ödeme: 207 bin 484 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

(3 Ay Ertelemeli Finansman)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,09

Aylık Taksit: 17 bin 227 TL

Toplam Ödeme: 206 bin 732 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 15

N KOLAY

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 17 bin 102 TL

Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL

15 | 23
İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 16

DENİZBANK

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit: 17 bin 102 TL

Toplam Ödeme: 206 bin 95 TL

16 | 23
İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 17

ING

(3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 16 bin 854 TL

Toplam Ödeme: 203 bin TL

17 | 23
İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 18

GETİR FİNANS

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,65

Aylık Taksit: 16 bin 681 TL

Toplam Ödeme: 200 bin 175 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 19

HSBC

(İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,65

Aylık Taksit: 16 bin 681 TL

Toplam Ödeme: 200 bin 925 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 20

QNB

(Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 3,64

Aylık Taksit: 16 bin 668 TL

Toplam Ödeme: 200 bin 890 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 21

ALTERNATİF BANK

(Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,59

Aylık Taksit: 16 bin 607 TL

Toplam Ödeme: 200 bin 39 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 22

ON DİJİTAL BANKACILIK

(Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 16 bin 362 TL

Toplam Ödeme: 197 bin 212 TL

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İhtiyaç kredisinde faiz oranları değişti! 150 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka hesaplama... - Resim: 23

TEB

(Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 16 bin 362 TL

Toplam Ödeme: 197 bin 212 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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