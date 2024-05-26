İhtiyaç kredisinde son durum: 100 bin TL, 12 ay vade! Cebinizden 19 bin TL fazla çıkabilir İHTİYAÇ KREDİSİ: Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu. Ancak bankaların mevduata verdiği faizlerde gerileme dikkat çekiyor. Peki tüketici bankadan 100 bin TL ihtiyaç kredisi almak istediğinde ödediği faizde son durum ne? 12 ay vadeli 100 bin TL’nin faiz oranı, tahsis ücreti, aylık taksit miktarı, toplam faizi, toplam geri ödeme tutarı ve yıllık maliyeti ne kadar?

İhtiyaç kredisi faizleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankalar arasında ciddi fark dikkat çekiyor. İhtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler dikkatli bir araştırma yapmazsa yıllık 19 bin TL'den fazla kayba uğrayabilir.



İşte banka banka ihtiyaç kredi faizlerinde son durum... 1 | 14

TEB (Hoş Geldin Kampanyası) Faiz Oranı: Yüzde 3,89

Aylık Taksit: 11 bin 318 TL

Toplam Ödeme: 136 bin 401 TL

Toplam Faiz: 35 bin 826 TL

Yıllık Maliyet Oranı: Yüzde 82,89

Tahsis Ücreti: 575 TL 2 | 14

ING (3 Ay Ertelemeli Kredi) Faiz Oranı: Yüzde 4,34

Aylık Taksit: 11 bin 694 TL

Toplam Ödeme: 140 bin 836 TL

Toplam Faiz: 40 bin 336 TL

Yıllık Maliyet Oranı: Yüzde 95,21

Tahsis Ücreti: 500 TL 3 | 14