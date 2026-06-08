İki fabrika kuran alüminyum devi iflas etti
Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerinden Patrop Group için iflas kararı verildi. Yüksek kur, artan üretim maliyetleri ve nakit akışı sorunlarıyla mücadele eden şirket, konkordato sürecinin ardından faaliyetlerini sürdüremedi.
Sanayi sektöründe dikkat çeken bir iflas haberi geldi. Yaklaşık 15 yıl önce alüminyum üretimi alanında iki büyük fabrika yatırımıyla faaliyetlerine başlayan ve dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapan Patrop Group, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflas etti.
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket ortağı Ziya Güngör tarafından yürütülen konkordato sürecini değerlendirdi. Mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verilmesine hükmetti.
Mahkeme kararına göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iflası 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.15 itibarıyla açıldı. Böylece şirketin konkordato süreci resmen sona ermiş oldu.
Patrop Group, alüminyum sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çekiyordu. Şirketin, 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yaptığı ve uluslararası pazarlarda önemli bir müşteri ağına sahip olduğu biliniyordu.
Sektör kaynaklarına göre şirketin yaşadığı mali sıkıntıların temelinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yükselen enerji ve hammadde maliyetleri ile nakit akışı problemleri yer aldı. Son dönemde sanayi şirketleri üzerinde artan finansman yükü de süreci zorlaştırdı.
Sektör kaynaklarına göre şirketin yaşadığı mali sıkıntıların temelinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yükselen enerji ve hammadde maliyetleri ile nakit akışı problemleri yer aldı. Son dönemde sanayi şirketleri üzerinde artan finansman yükü de süreci zorlaştırdı.
Finansal yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato talebinde bulunan şirket, bu süreçte faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak alınan önlemlere rağmen mali yapının toparlanamaması nedeniyle iflas kararı kaçınılmaz hale geldi.