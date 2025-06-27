İkinci zam teklifi belli oldu! Kamu işçisi zammı ne kadar olacak? Sözleşmede son durum ne?
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetin merakla beklenen ikinci zam teklifi bugün açıklandı. İşçi ve işçi yakınları ayrıntıları öğrenmeye çalışırken "Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, Kamu işçisi zammı ne kadar olacak?" sorusu art arda geliyor. İşte süreç ile ilgili detaylar....
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, hükümetin ikinci zam teklifi açıklandı. Kamuoyunda uzun süredir "Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?" sorusu sorulurken, yeni teklif TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından duyuruldu.
Hükümetin ikinci zam teklifi ne oldu?
Ağar’ın açıklamasına göre, hükümetin ikinci teklifinde 2025 yılı için öngörülen zam oranları şu şekilde:
İlk 6 ay için yüzde 17
İkinci 6 ay için yüzde 10
2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7
2026'nın ikinci 6 ayı için yüzde 5
İlk teklif neydi?
Hükümet, 13 Haziran’da sunduğu ilk teklifte, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 16 zam önermişti. Bu teklifin ardından sendikalar, görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini açıklamıştı.
Sendikalar ne talep ediyor?
TÜRK-İş ve HAK-İŞ konfederasyonlarının 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu ortak talepler şöyleydi:
Günlük brüt ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi
2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam
İkinci 6 ay için yüzde 25 zam
Tüm bu oranların üzerine ek olarak yüzde 10 refah payı