Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, hükümetin ikinci zam teklifi açıklandı. Kamuoyunda uzun süredir "Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?" sorusu sorulurken, yeni teklif TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından duyuruldu. 1 | 5

Hükümetin ikinci zam teklifi ne oldu? Ağar’ın açıklamasına göre, hükümetin ikinci teklifinde 2025 yılı için öngörülen zam oranları şu şekilde: İlk 6 ay için yüzde 17 İkinci 6 ay için yüzde 10 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7 2026'nın ikinci 6 ayı için yüzde 5 2 | 5

İlk teklif neydi? Hükümet, 13 Haziran’da sunduğu ilk teklifte, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 16 zam önermişti. Bu teklifin ardından sendikalar, görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini açıklamıştı. 3 | 5