İlk hasat başladı! Kilosu 1900 TL
Ardahan’da Kafkas arısıyla üretilen coğrafi işaretli çiçek balında 2026 sezonunun ilk hasadı başladı. Yüksek prolin değeri ve doğal yapısıyla öne çıkan Ardahan balının kilogram fiyatı bu yıl 1500 ile 1900 TL arasında değişiyor. Üreticiler, sezonun verimli geçmesini ve kaliteli bal üretiminin artmasını bekliyor.
Ardahan’ın yüksek rakımlı yaylalarında aylar süren bekleyiş sona erdi. Kafkas arısıyla üretilen coğrafi işaretli Ardahan çiçek balında 2026 yılı bal sağımı başladı. Arıcılar, sezon boyunca bakımını yaptıkları kovanlardaki olgunlaşmış petekleri tek tek çıkararak süzme işlemine hazırlarken, yeni sezon balının satış fiyatı da belli oldu. Ardahan’da üreticiler balın kilogramını 1500-1900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.
Ardahan Merkez’e bağlı Kazlıköy’de arıcılık yapan Cüneyt Mostura, 2026 yılı hasadından memnun olduklarını söyledi. 2010 yılında Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduğunu belirten Mostura, yaklaşık 16 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve bugün 1.200 koloniyle üretim yaptığını ifade etti.
Ardahan, Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul ediliyor. Kentin zengin bitki örtüsü ve doğal florası da bölgeyi Türkiye’nin önemli arıcılık merkezlerinden biri haline getiriyor. Kafkas arısı özellikle soğuk iklim koşullarına dayanıklılığıyla biliniyor. Uzun dil yapısı sayesinde çiçeklerden nektar toplama kabiliyetinin yüksek olması da bal üretiminde önemli avantaj sağlıyor.
Bal sağımı sırasında peteklerde olgunlaşan ballar kovanlardan çıkarılarak süzme işlemine hazırlanıyor. Üreticilerin aylar süren emeğinin ardından elde edilen balın, Ardahan’ın yüksek rakımı ve zengin doğal florası sayesinde kendine özgü aroma ve lezzete sahip olduğu belirtiliyor. Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balı, aynı zamanda yüksek prolin değeri ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor.
İlk hasadın başlaması Ardahanlı arıcıların da yüzünü güldürdü. Sezon boyunca kovanların bakımını sürdüren üreticiler, hasadın verimli geçmesini ve kaliteli bal miktarının artmasını bekliyor.
Kazlıköy’de başlayan bal sağımının önümüzdeki günlerde Ardahan’ın farklı bölgelerindeki arılıklarda da devam etmesi bekleniyor. Üreticilerin en büyük beklentisi ise 2026 sezonunun bereketli geçmesi.