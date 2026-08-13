İlk hasat başladı! Kilosu 1900 TL

Ardahan, Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul ediliyor. Kentin zengin bitki örtüsü ve doğal florası da bölgeyi Türkiye’nin önemli arıcılık merkezlerinden biri haline getiriyor. Kafkas arısı özellikle soğuk iklim koşullarına dayanıklılığıyla biliniyor. Uzun dil yapısı sayesinde çiçeklerden nektar toplama kabiliyetinin yüksek olması da bal üretiminde önemli avantaj sağlıyor.