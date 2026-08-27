IMF 2030'a damga vuracak ekonomileri listeledi: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya ekonomisinin önümüzdeki 4 yılda 25 trilyon dolarlık büyüme kaydetmesi beklenirken, IMF'nin 2030 projeksiyonu ülkeler arasındaki yarışta dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Zirvede dengeler korunurken Almanya ile Hindistan arasındaki fark neredeyse kapanıyor. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekiyor.
Küresel ekonomide önümüzdeki 4 yıl içinde 25 trilyon dolarlık yeni büyüklük oluşması beklenirken, ülkeler arasındaki sıralamada da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.
IMF'in tahminlerine göre 2030'da zirve değişmese de hemen arkasındaki yarış birkaç milyar dolarlık farka kadar daralacak.
Türkiye'nin listedeki yeri ise dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındaki konumunu koruyacağına işaret ediyor.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü tahminlerine göre küresel nominal GSYH'nin 2030'da 150,3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.
ABD'nin 37,7 trilyon dolarla dünyanın en büyük ekonomisi olması, Çin'in 26 trilyon dolarla ikinci sırada kalması bekleniyor.
Listenin en dikkat çekici rekabeti ise Almanya ile Hindistan arasında yaşanacak. Almanya'nın 6,178 trilyon, Hindistan'ın 6,173 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken iki ülke arasındaki fark sadece 5 milyar dolar olacak.
Türkiye'nin 17'nci büyük ekonomi olması bekleniyor
Türkiye'nin ise 2030'da 1,934 trilyon dolarlık nominal GSYH ile dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olması bekleniyor. Türkiye'nin küresel ekonomiden alacağı payın da yüzde 1,3 olacağı tahmin ediliyor.
Listenin ilk 20'sindeki ülkeler ve 2030'daki GSYH ve kürsel ekonomideki paylarına ilişkin tahminler ise şöyle:
1. ABD - 2030 GSYH - 37,678 trilyon dolar, pay yüzde 25,1
2. Çin - 2030 GSYH - 26,047 trilyon dolar, payı yüzde 17,3
3. Almanya - 2030 GSYH - 6,178 trilyon dolar, payı yüzde 4,1
4. Hindistan - 2030 GSYH - 6,173 trilyon dolar, payı yüzde 4,1
5. Birleşik Krallık - 2030 GSYH - 5,148 trilyon dolar, payı yüzde 3,4
6. Japonya - 2030 GSYH - 5,002 trilyon dolar, payı yüzde 3,3
7. Fransa - 2030 GSYH - 4,004 trilyon dolar, payı yüzde 2,7
8. Brezilya - 2030 GSYH - 3,204 trilyon dolar, payı yüzde 2,1
9. İtalya - 2030 GSYH - 3,046 trilyon dolar, payı yüzde 2,0
10. Kanada - 2030 GSYH - 3,008 trilyon dolar, payı yüzde 2,0
11. Rusya - 2030 GSYH - 2,592 trilyon dolar, payı yüzde 1,7
12. Meksika - 2030 GSYH - 2,549 trilyon dolar, payı yüzde 1,7
13. Avustralya - 2030 GSYH - 2,484 trilyon dolar, payı yüzde 1,7
14. İspanya - 2030 GSYH - 2,472 trilyon dolar, payı yüzde 1,6
15. Güney Kore - 2030 GSYH - 2,267 trilyon dolar, payı yüzde 1,5
16. Endonezya - 2030 GSYH - 2,082 trilyon dolar, payı yüzde 1,4
17. Türkiye - 2030 GSYH - 1,934 trilyon dolar, payı yüzde 1,3
18. Hollanda - 2030 GSYH - 1,655 trilyon dolar, payı yüzde 1,1
19. Suudi Arabistan - 2030 GSYH - 1,650 trilyon dolar, payı yüzde 1,1
20. Polonya - 2030 GSYH - 1,388 trilyon dolar, payı yüzde 0,9