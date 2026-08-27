IMF 2030'a damga vuracak ekonomileri listeledi: Türkiye kaçıncı sırada?

Listenin en dikkat çekici rekabeti ise Almanya ile Hindistan arasında yaşanacak. Almanya'nın 6,178 trilyon, Hindistan'ın 6,173 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken iki ülke arasındaki fark sadece 5 milyar dolar olacak.