

IMF'nin 6 Ekim'de yayımlanan ve yeni rapora dahil edilen hedge fonlar incelemesine göre, bu fonların küresel varlık büyüklüğü yaklaşık 13 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam 2013 yılındaki seviyenin üç katından fazla.

Hedge fonlar normal piyasa koşullarında likiditeyi destekleyebiliyor. Ancak yüksek borçlanma, benzer yatırım pozisyonlarında yoğunlaşma ve yatırımcıların eş zamanlı para çekmesi gibi gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmaları büyütebiliyor.