ING altın ve gümüş için tahminlerini sert düşürdü

Merkez bankası politikaları altın fiyatları için engel yaratıyor





ING analisti Ewa Manthey piyasadaki yapısal desteklerin sürdüğünü belirtiyor. Uzmanlar mevcut yükseliş eğiliminin yavaşlayacağını öngörüyor. Gelecek dönem geçmiş aylardan çok daha dalgalı geçecek. Kurum kısa vadeli ortam zorlaştığı için beklenti rakamlarını güncelledi.

Kurumun son raporuna göre analistler 2026 yılı üçüncü çeyreği için tahmini 4300 dolara indirdi. Önceki raporlarda ana beklenti 4850 dolar seviyesinde bulunuyordu. Banka dördüncü çeyrek hedefini 5000 dolardan 4600 dolara düşürdü.

ING ekonomistleri ABD Merkez Bankası politikalarını mercek altına alıyor. Piyasalar gösterge faizlerin uzun süre yüksek kalmasından korkuyor. Kurum uzmanları bankanın faizleri tamamen sabit tutacağını öngörüyor. Yüksek getiriler ve güçlü Amerikan doları altının önünü kesiyor.



