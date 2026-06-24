ING altın ve gümüş için tahminlerini sert düşürdü
Altın ve gümüş fiyatları piyasalardaki döngüsel baskılarla geriliyor. ING analistlerinin yeni tahminleri altın ve gümüş yatırımcıları için gelecekte tam olarak neye işaret ediyor?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları yılın ilk aylarında tarihi zirveleri gördü. Yatırımcılar güvenli liman arayışıyla alım yaptı. Piyasalar rüzgarın yön değiştirmesini yakından izliyor. ING yayınladığı yeni raporda altın fiyatları tahminlerini şaşırtıcı biçimde aşağı çekti. Kurum yatırımcıları güncellediği rakamlarla uyarıyor. Değerli metaller yılı belirgin bir kayıpla sürdürüyor. ABD Hazine tahvil faizleri hızla tırmanırken, zayıflayan yatırımcı talebi piyasayı kaçınılmaz olarak aşağı çekiyor.
Jeopolitik belirsizlikler küresel masada durmaya devam ediyor. Merkez bankaları planlı altın alımlarını sürdürüyor. Yatırımcılar artan satış baskısına hazırlıksız yakalanmamalı. Sıkılaşan finansal koşullar genel emtia talebini törpülüyor.
Merkez bankası politikaları altın fiyatları için engel yaratıyor
ING analisti Ewa Manthey piyasadaki yapısal desteklerin sürdüğünü belirtiyor. Uzmanlar mevcut yükseliş eğiliminin yavaşlayacağını öngörüyor. Gelecek dönem geçmiş aylardan çok daha dalgalı geçecek. Kurum kısa vadeli ortam zorlaştığı için beklenti rakamlarını güncelledi.
Kurumun son raporuna göre analistler 2026 yılı üçüncü çeyreği için tahmini 4300 dolara indirdi. Önceki raporlarda ana beklenti 4850 dolar seviyesinde bulunuyordu. Banka dördüncü çeyrek hedefini 5000 dolardan 4600 dolara düşürdü.
ING ekonomistleri ABD Merkez Bankası politikalarını mercek altına alıyor. Piyasalar gösterge faizlerin uzun süre yüksek kalmasından korkuyor. Kurum uzmanları bankanın faizleri tamamen sabit tutacağını öngörüyor. Yüksek getiriler ve güçlü Amerikan doları altının önünü kesiyor.
Borsa yatırım fonları cephesinde satış baskısı artıyor
Faiz oranlarındaki yeniden fiyatlama mevcut düşüşün ana nedenini oluşturuyor. ABD Merkez Bankası yetkilileri piyasaya sert mesajlar verdi. Yatırımcılar geniş çaplı parasal gevşeme beklentilerini ileri bir tarihe erteledi. Reel faizler artarken altın fiyatları giderek cazibesini kaybediyor.
Siyasi gerilimler beklenen güvenli liman akışlarını tetikleyemedi. Yatırımcılar önceki kriz dönemlerindeki geleneksel refleksleri göstermiyor. Borsa yatırım fonları cephesinde yatırımcı iştahı tamamen değişti. Piyasalar Mart ayında genel para politikasını yeniden değerlendirdi.
Kuzey Amerikalı yatırımcılar fon piyasasında yoğun şekilde kar satışı yaptı. Küresel altın fonu varlıkları yıl başlangıcının yüzde 1.5 altına geriledi. Kurumsal yatırımcılar değerli metal rallisini yılın başında güçlü şekilde desteklemişti. Borsa fonları 2022 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.
Merkez bankalarının alımları düşüşleri sınırlıyor
Bireysel yatırımcı talebi gün geçtikçe ivme kaybediyor. Resmi kurumlar 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 244 ton altın aldı. Polonya küresel metal piyasalarındaki en büyük alıcılardan biri oldu. Çin Merkez Bankası rezerv güçlendirme alım serisini 19 aya çıkardı.
Gelişmekte olan ülkeler yerel rezervlerini kararlılıkla artırıyor. Dünya Altın Konseyi küresel piyasa anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılan bankaların yüzde 84'ü önemli bir öngörü paylaştı. Merkez bankaları altının küresel rezervlerdeki payının artacağını savunuyor.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı yeni piyasa alımı planlıyor. Kurumsal bankalar gelecek 12 ayda stratejik rezervlerini artıracak. Rezerv çeşitlendirme hamleleri fiyatlar için oldukça güçlü bir taban oluşturuyor. Altının temel yapısal dinamikleri ana gücünü tamamen koruyor.
Rapor gümüş piyasası için de beklentileri düşürdü
ING analistleri raporda gümüş tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Piyasalar gümüş madeni cephesinde belirgin bir arz açığı bekliyor. Güneş enerjisi sektöründeki endüstriyel talep büyüme hızı yavaşlıyor. Fotovoltaik panel üretiminde ünite başına gümüş kullanımı ciddi oranda azalıyor.
Analistler üçüncü çeyrek gümüş tahminini 79 dolardan 68 dolara çekti. Kurumun dördüncü çeyrek tahmini 84 dolardan 74 dolara indi. Küresel elektrifikasyon trendleri gümüşü desteklemeyi uzun süre sürdürecek. Analistler gümüşün altından kısmen daha iyi performans göstermesini bekliyor.