İngiltere'den döndü, tesisi kurdu: Artık Michelin yıldızlı restoranlara satış yapıyor
İngiltere'de eğitim aldıktan sonra Avusturya'da çalışan Aylin Erdoğan, girişimcilik hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye döndü. Ataşehir'de kurduğu dikey tarım tesisinde 30'dan fazla ürün yetiştiren Erdoğan, Michelin yıldızlı restoranlara satış yaparken ihracat için de hazırlıklarını sürdürüyor.
İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde işletme ekonomisi eğitimi alan Aylin Erdoğan, mezuniyetinin ardından yaklaşık 1,5 yıl Avusturya'da hava kirliliği kontrolü alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalıştı.
Yurt dışında bulunduğu dönemde topraksız tarım üzerine araştırmalar yapan Erdoğan, girişimcilik hedefi doğrultusunda Türkiye'ye dönme kararı aldı. 2022 yılında pazar araştırmalarına başlayan genç girişimci, uzun hazırlık sürecinin ardından projesini hayata geçirdi.
Üretim 2025'te başladı, bugün düzenli satış yapıyor
Erdoğan, üretim denemelerine Aralık 2025'te başladıklarını, ticari faaliyetlerine ise Mart 2026 itibarıyla geçtiklerini söyledi.
Ataşehir'de yaklaşık 700 metrekarelik kapalı alanda, otopark içerisinde kurulan dikey tarım tesisinde üretim gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, İstanbul'daki müşterilerine düzenli sevkiyat yaptıklarını ifade etti.
30'dan fazla ürün yetiştiriliyor
Tesiste 30'un üzerinde yenilebilir yeşil yapraklı ürün çeşidi yetiştiriliyor. Üretimin önemli bölümü şeflerin taleplerine göre planlanırken, özellikle Asya mutfağına yönelik restoranlar için özel ürünler üretiliyor.
Farklı marul çeşitleri, wasabi yaprağı ve özel fesleğen türleri yetiştirdiklerini belirten Erdoğan, ürünlerin talep edilen boyuta ulaştığında hasat edilerek müşterilere ulaştırıldığını kaydetti.
Michelin yıldızlı restoranlara satış yapıyor
Erdoğan, İstanbul'da aktif olarak 12 müşteriye hizmet verdiklerini, bunların ikisinin otel olduğunu söyledi.
Büyük firmalarla da satış görüşmelerinin sürdüğünü belirten Erdoğan, Michelin yıldızlı restoranlara da düzenli ürün tedarik ettiklerini ifade etti.
"Tamamen yerli üretim yapıyoruz"
Tesisin kurulumunda yerli firmalarla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, kullanılan sistemlerden tesis inşasına ve tohum tedarikine kadar birçok alanda yerli şirketlerden destek aldıklarını söyledi.
Erdoğan, üretim sürecinin teknoloji, altyapı ve tohum temini açısından büyük ölçüde yerli imkanlarla yürütüldüğünü belirtti.
Hedef önce Türkiye, sonra ihracat
İhracat planlarının bulunduğunu ancak önceliklerinin iç pazar olduğunu dile getiren Erdoğan, ilk etapta İstanbul'da daha geniş bir müşteri ağına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye pazarında güçlü bir konuma geldikten sonra doğrudan tüketiciye satışa başlamayı planladıklarını aktaran Erdoğan, ardından ihracata odaklanacaklarını ifade etti.
Bu kapsamda AR-GE çalışmalarına başlayacaklarını belirten Erdoğan, Avusturya, Almanya, İngiltere ve İrlanda'yı öncelikli ihracat pazarları arasında gördüklerini kaydetti.
Yüzde 95 su tasarrufu sağlıyor
Topraksız tarımın en önemli avantajlarından birinin su tasarrufu olduğunu belirten Erdoğan, tesislerinde kullanılan devirdaim sistemi sayesinde suyun yeniden kullanıldığını söyledi.
Bu sayede yaklaşık yüzde 95 su tasarrufu sağladıklarını ifade eden Erdoğan, hedeflerinin bu oranı yüzde 99,9 seviyesine çıkarmak olduğunu dile getirdi.
Tesiste LED aydınlatmalarla bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık miktarının ve süresinin kontrol edildiğini, farklı iklim koşulları isteyen ürünler için ayrı üretim odaları oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.
"Üç haftaya kadar tazeliğini koruyabiliyor"
Topraksız tarımla yetiştirilen ürünlerin yüksek kaliteye sahip olduğunu belirten Erdoğan, şimdiye kadar şeflerden olumsuz bir geri dönüş almadıklarını söyledi.
Bazı ürünlerin ev tipi buzdolabında üç haftaya kadar tazeliğini koruyabildiğini ifade eden Erdoğan, üretimde toprak kullanılmadığı için zirai ilaç ihtiyacının bulunmadığını ve ürünlerin genetiğiyle oynanmadığını vurguladı.
Gençlere çağrı: Hayalinizin peşinden gidin
Yurt dışında eğitim alıp çalışmasına rağmen Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiğini belirten Erdoğan, genç girişimcilere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.
Her ülkede zorluklar bulunduğunu ifade eden Erdoğan, kendi ülkesinde üretim yapmanın ve değer oluşturmanın kendisi için çok daha anlamlı olduğunu söyledi.
Avusturya'da ziyaret ettiği iki dikey tarım tesisinin kendisine ilham verdiğini anlatan Erdoğan, Avrupa'da tüketicilerin gıdanın kaynağına büyük önem verdiğini gözlemlediğini, Türkiye'de de dikey tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.