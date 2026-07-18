İngiltere'den döndü, tesisi kurdu: Artık Michelin yıldızlı restoranlara satış yapıyor

Gençlere çağrı: Hayalinizin peşinden gidin

Yurt dışında eğitim alıp çalışmasına rağmen Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiğini belirten Erdoğan, genç girişimcilere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Her ülkede zorluklar bulunduğunu ifade eden Erdoğan, kendi ülkesinde üretim yapmanın ve değer oluşturmanın kendisi için çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Avusturya'da ziyaret ettiği iki dikey tarım tesisinin kendisine ilham verdiğini anlatan Erdoğan, Avrupa'da tüketicilerin gıdanın kaynağına büyük önem verdiğini gözlemlediğini, Türkiye'de de dikey tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.